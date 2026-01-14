Marcela Aguiñaga: "Daule lo intentó", pero la falta de rentas tumbó el convenio vial

La Prefecta reveló que los estudios que costeará del nuevo acceso a Guayaquil tomarán entre seis y ocho meses

La falta de liquidez en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ha cobrado su primera víctima del 2026 en la planificación de infraestructura mayor del Guayas. Este miércoles 14 de enero, la prefecta Marcela Aguiñaga explicó los detalles detrás de la terminación del convenio con el Municipio de Daule para el nuevo acceso vial a Guayaquil. Aunque descartó una disputa política, reconoció que la realidad financiera del cabildo vecino hizo insostenible la alianza.

¿Por qué se demoró tanto la disolución del acuerdo?

"El municipio venía diciéndonos que tenía problema de disponibilidad de caja y lo entendemos perfectamente", señaló la funcionaria, ratificando que la Prefectura asumirá la ejecución total de los estudios.

Consultada por este Diario sobre si el proceso tardó demasiado —considerando que desde julio de 2024 se gestaba el acuerdo y en agosto de 2025 ya se conocían los problemas—, Aguiñaga fue enfática: se apostó a la buena fe. "El Municipio de Daule tuvo las ganas, quiso hacerlo, lo intentó", aseguró.

Sin embargo, la prefecta apuntó al Gobierno Central como el responsable de fondo del retraso. "Nadie nos advirtió que íbamos a administrar con cinco meses caídos de renta. ¿Qué planificación resiste cuando las rentas no llegan a tiempo?", cuestionó, refiriéndose a los atrasos en las asignaciones presupuestarias que asfixian a los municipios medianos y pequeños.

Más allá de la política, la obra es una necesidad técnica urgente para descongestionar La Aurora. Aguiñaga adelantó detalles clave de la infraestructura que conectará el sector de Los Lojas con El Chorrillo:

Detalles de la obra

Dimensiones: Se proyecta un puente de gran envergadura, de aproximadamente 250 metros de longitud sobre el río Daule, una estructura que actualmente no existe.

Se proyecta un puente de gran envergadura, de aproximadamente 250 metros de longitud sobre el río Daule, una estructura que actualmente no existe. Capacidad: Los estudios determinarán el número de carriles necesarios, priorizando el flujo de carga pesada.

Los estudios determinarán el número de carriles necesarios, priorizando el flujo de carga pesada. Seguridad: La vía funcionará como una ruta alterna estratégica ante cierres en la vía a Daule (Penitenciaría) o cambios en las dinámicas de seguridad logística del país.

La prefecta del Guayas junto a Leonardo Orlando, prefecto de Manabí. FRANCISCO FLORES

A esperar por la obra

La ciudadanía deberá esperar al menos hasta el segundo semestre de 2026 para ver los resultados en papel. Aguiñaga confirmó que el proceso de estudios tomará "entre seis y ocho meses".

La funcionaria advirtió que el 2025 fue un año de "penuria" para la contratación pública debido a la inestabilidad jurídica. "Nos cambiaron tres veces las reglas. Un día era una regla, fue a la Corte Constitucional, cambia el reglamento... ¿Cómo contratamos así?", criticó, explicando las dificultades burocráticas que han frenado la obra.

Ante la interrogante de EXPRESO sobre cómo la entidad provincial sí cuenta con recursos mientras Daule no, Aguiñaga aclaró que no se trata de abundancia, sino de estrategia de flujo. "No me gasto toda la plata y voy usando de a poco", indicó, reconociendo que esta maniobra financiera es posible por el tamaño de la provincia, algo que una alcaldía pequeña o mediana no puede replicar fácilmente frente a los impagos del Estado.

