Aguiñaga critica la indiferencia estatal en Monte Sinaí: "Miran para un costado"

La prefecta del Guayas habló de un sector que ella ha 'amadrinado' con sus programas sociales. Hace énfasis en las mujeres

Monte Sinaí enfrenta una crisis social por la violencia y la falta de servicios.

Monte Sinaí, uno de los sectores más populosos y complejos del noroeste de Guayaquil, se ha convertido en un punto focal de la gestión social de la Prefectura del Guayas. En entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, la prefecta Marcela Aguiñaga ofreció su radiografía de la zona, lanzando una crítica directa a la falta de atención estatal y detallando su estrategia para combatir la inseguridad a través de la reactivación económica.

El enfoque: Mujeres y prevención del delito

Al ser consultada sobre si percibe que hay autoridades que se quedan de "brazos cruzados" frente a las necesidades de este sector, Aguiñaga fue enfática: "Creo que miran para el costado. Hay mucho que hacer y potencialidad en Monte Sinaí".

Para la autoridad provincial, la intervención en la zona no puede limitarse al asistencialismo, sino que debe atacar la raíz de la descomposición social. Su administración ha decidido priorizar a las mujeres cabezas de hogar como el eje de transformación.

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas desde el 2023. FRANCISCO FLORES

"Yo creo firmemente en trabajar con las mujeres que sostienen a sus hogares, esas mujeres que no quieren que su hijo termine en la banda (delictiva), esas mujeres que quieren que su esposo se rehabilite y que necesitan ingresos", explicó Aguiñaga.

Ecuador debe formalizar retiro de arbitraje contra Sinohydro por fallas en Coca Codo Leer más

Alianza público-privada: "Solos no podemos"

Reconociendo las limitaciones presupuestarias para atender un territorio tan vasto, la Prefectura ha implementado un modelo de gestión basado en la cooperación. Aguiñaga destacó el éxito de la Manzana del Cuidado en Monte Sinaí, un proyecto ejecutado en alianza con la empresa privada.

"Solos no podemos", admitió la prefecta, subrayando que esta sinergia ha tenido un "éxito increíble generando empleo". Según la funcionaria, el rol de la Prefectura ha sido poner la inversión en infraestructura para que el modelo de gestión privado pueda operar y dinamizar la economía local.

Más allá de la obra física, la Prefectura apunta a conectar a la juventud de Monte Sinaí y zonas aledañas con el agro a través de la tecnología, buscando evitar que sean captados por la violencia.

Aguiñaga adelantó que se está trabajando en el Centro de Innovación Agropecuario en el Campus Las Peñas, en una alianza estratégica con la ESPOL. El objetivo es "traer a los jóvenes con investigación e innovación" para que vean un futuro rentable en el campo y en sus propias comunidades.

El proyecto 'Distrito 100' pretende conectar al campus Las Peñas con todo el entorno. Joffre Flores

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!