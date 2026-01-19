Marcela Aguiñaga: "No creo en alquilar partidos. Tenemos casillero y hay un acuerdo"

La prefecta del Guayas habla con EXPRESO de su futuro político fuera de la RC y de la agenda administrativa de la provincia

Ya desvinculada de la Revolución Ciudadana, la prefecta Marcela Aguiñaga busca la reelección en una vía independiente, pero ya tendría un nuevo 'vehículo' y casillero reservado para ese objetivo. Aunque no quiso profundizar, EXPRESO le pregunta por su futuro político y la agenda administrativa del Guayas.

Entrevista con Marcela Aguiñaga

- ¿Este nuevo partido con el cual usted se lanzaría a la reelección sería uno propio o ‘alquilaría’ uno?

— No creo en los alquileres de partido, en primer lugar. Y sí, tenemos ya un casillero, lo que significa que tenemos un acuerdo en firme. Eso luego será anunciado en tiempo electoral y no será un misterio. Ahora la urgencia es el invierno.

La prefecta recibió a EXPRESO en el despacho de la Prefectura del Guayas FRANCISCO FLORES

— Pasando al dragado del río Guayas, ¿qué tendrá de diferente para que no sea finiquitado como el proceso anterior?

Lo primero es que esta licitación internacional no será una “contratación por un servicio”, sino que buscamos un aliado estratégico, que supere el periodo de gobernanza de una autoridad, que se sostenga. Esto es para que no sea financiado a cuenta y riesgo de la Prefectura, sino en cooperación con este socio; asumir riesgos pero también una funcionalidad de copago. Así evitamos que se tengan que reunir $45 millones cada tres años y que, ante el incumplimiento, no se pueda continuar.

Residuos como harina de pescado y químicos industriales recorren la ciudad desde zonas industriales (como la vía a Daule) hasta la PTAR Los Merinos. FRANCISCO FLORES

— ¿Quiénes y de dónde serían los oferentes?

— No, no tengo idea todavía. Estamos esperando que ojalá sea un contratista nacional. Pero la norma dice que primero hay que hacer la fase preparatoria. Buscamos que quien más asuma el costo de riesgo sea el ganador.

— ¿Qué está haciendo la Prefectura por las descargas industriales de las empresas locales en el río?

— Recibimos el informe de EMAPAG. Tenemos identificadas a las empresas. A un grupo de estas hemos notificado y tienen antecedentes por la gestión ambiental. Muchas son industrias grandes, que hoy generan empleo y sostienen la balanza comercial del país, así que nuestro objetivo no es clausurar empresas.

— ¿Y las sanciones, de ser necesario?

— Solo de ser necesario... lo digo como exministra de Ambiente: el objetivo no es recaudatorio y poner multas, sino reducir los efectos contaminantes. Eso solo se hace con inversiones, y eso requiere la plata de las empresas. Hoy como prefecta, le pido a las empresas que cumplan.

Caso Hidroplayas

— ¿Qué sucede en Playas, con la emergencia por el colapso de las lagunas de oxidación?

— Es una ineficiencia en el modelo de administración que tienen, desde hace tiempo. Ya hay graves acusaciones contra Hidroplayas, eso debería llamarnos la atención. El inicio de acciones administrativas se da también al percatarnos de la falta de acompañamiento y rigor técnico. Pero no podemos clausurar a Hidroplayas, porque el no-manejo de las lagunas causa efectos colaterales más graves.

— ¿Es un mal necesario?

— Tiene que operar porque si no se puede provocar una crisis sanitaria. Establecimos ya las acciones legales, esperemos reaccionen.

— Pasando al agro: Usted dijo que se gobernaba a ciegas. El mapa de suelos para 2027, ¿implicará más inversión?

— Por supuesto. No se puede administrar con escasez entregando semillas “donde caigan”; por eso hicimos el primer censo tras 25 años sin data. Los resultados que sacamos con el censo deberían preocupar también al Ministerio de Agricultura.

— También mencionó que el Ministerio no quería usar esa data...

— Dije que el Ministerio no empiece de cero: Guayas ya tiene una línea base académica para no perder tiempo. Hay temas urgentes que resolver, como el precio del arroz —que no controlamos— y el envejecimiento del campo.

— Critica el atraso de 25 años en data. Eso incluye a la administración correísta. ¿En el agro pudieron hacerlo mejor?

— Creo que todos pudieron haber hecho mejor. Yo soy una apasionada de la tecnología; hoy, con la inteligencia artificial, es imposible no usar esas herramientas. Esa data nos permitió concretar alianzas privadas para dar descuentos en insumos.

Relación con otros alcaldes

— Aunque usted no lo señaló, el alcalde Cañizares emitió un comunicado responsabilizándola a usted por la caída del convenio vial. ¿Por qué siempre este ‘ping-pong’ entre usted y él?

— Porque somos políticos, básicamente. Porque estamos entrando en periodo preelectoral, porque todo el mundo está de cálculos, y lo que no se dan cuenta es que los tiempos son invernales, más que políticos en este momento.

— En Samborondón, el alcalde Yúnez justificó la falta de conectividad en recintos al hecho que ustedes no les dejan hacer caminos vecinales, como sí pasaba en la anterior administración. ¿Es excusa?

— Bueno, es una excusa, dígale que se dedique primero a que la avenida principal de Samborondón esté bien hecha. Si 10 kilómetros no puede manejar, imagínese caminos vecinales...

— ¿Hizo las paces con el alcalde Aquiles Álvarez? Porque desde su cruce de palabras en redes sociales, nada fue lo mismo.

— Mi relación con el alcalde es institucional. Yo respeto a todas las autoridades más allá de sus posiciones partidistas.

— Si la Prefectura pudiese asumir, con recursos, otras competencias, ¿qué le gustaría administrar?

— Siempre soñé con administrar las áreas protegidas nacionales: Churute y la Isla Santay, que están en completo abandono. Planteamos al Ministerio del Ambiente una inversión de 4 millones de dólares, pero la situación sigue crítica.

En este punto empieza la caminera que conduce hacia la comuna de Santay. El punto de información que recibía a los turistas ya no funciona. FREDDY RODRÍGUEZ

— ¿Cesó el riesgo de que se paralice el Quinto Puente?

— Sí, se desataron nudos. Tenemos un avance del 18,5 % en el tramo 4 y cerca del 30 % en el quinto. Justificamos los primeros 35 millones, pero Finanzas aún no acredita el segundo desembolso de 10 millones solicitado en 2025. Pese a ello, la obra sigue; esperamos culminar a fines de 2027.

De vuelta a la política...

— Volviendo a la política, usted mencionó que sería coherente al estar en un movimiento de centro-izquierda, algo que para su exmovimiento suena a derecha. ¿Mantiene sus convicciones?

— Los dogmas ideológicos no le interesan a la gente cuando un arrozal se inunda; quieren eficiencia. Me defino como progresista, porque las izquierdas o derechas extremas no le hacen bien al Ecuador.

— ¿Esa madurez podría derivar en caudillismo, en un ‘marcelismo’?

— Ni siquiera me lo he planteado.

— ¿Con quién conversa para este nuevo frente? Vimos a Pedro Solines en su evento del sábado, ¿y qué tal su relación con Cynthia Viteri?

— Me llevo bien con todos; a Cynthia la conocí en la Asamblea. Lo único que le puedo decir es que tenemos casilla, pero no le daré el número todavía.

— ¿Cree que la Revolución Ciudadana y Rafael Correa dejen el orgullo a un lado para volver a hacer política con usted?

— No quisiera expresarme de una organización a la que no pertenezco, sería una descortesía. Ya no soy parte de esa tienda política. Tengo amigos entrañables con quienes mi teléfono está abierto y conversaré siempre; pero cómo les vaya a ellos, eso ya es cosa de ellos.

— Hay ejemplos, como Carlos Rabascal, que muestran que “fuera del correísmo hace frío”. ¿Qué certeza tiene de que usted puede sola?

— Mire, mi único trabajo está enfocado en servir a los guayasenses, ese es nuestro objetivo. Y bueno, luego se lo dejo a los guayasenses, que definan si nosotros merecemos continuar o irnos a la casa.

