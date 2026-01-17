Aguiñaga: "Soy la prefecta de los correístas, socialcristianos e independientes"

Desde Daule, cuestionó el centralismo de los últimos 25 años y pidió "madurez" política. Anunció obras para el Agro

Marcela Aguiñaga redefinió su postura política este sábado 17 de enero de 2026. Durante un encuentro masivo en Daule (y coincidiendo con la convención nacional de su exorganización, la Revolución Ciudadana), la prefecta del Guayas aseguró haber cerrado "ciclos partidistas" para enfocarse en una agenda pragmática que incluye diálogos con el Gobierno Nacional, el correísmo y hasta el Partido Social Cristiano (PSC).

¿Qué mensaje político envió Aguiñaga tras su salida de la RC?

El evento en el estadio Los Daulis, que congregó a cerca de 10.000 productores y montubios, sirvió de plataforma para un discurso de fuerte carga simbólica. Mientras en otra latitud el correísmo reorganizaba sus filas, Aguiñaga, acompañada por su binomio Carlos Serrano, proyectaba una imagen de independencia.

La puesta en escena fue deliberada. Cuatro pantallas LED gigantes, orientadas a cada punto cardinal del recinto, proyectaban intermitentemente dos palabras clave durante su intervención: "VERDAD" y, la que más tiempo permaneció visible, "MADUREZ".

"Hoy soy la prefecta de los correístas, pero también soy la prefecta de los socialcristianos y también de los independientes. Aquí no hay enemigos", sentenció Aguiñaga, en un tono eufórico que arrancó aplausos de los asistentes.

"Durante décadas nos han gobernado a ciegas desde un escritorio"

Uno de los puntos más llamativos del discurso fue su crítica a la forma en que se ha manejado el agro históricamente. La funcionaria señaló que, durante décadas, las decisiones se tomaron "desde un escritorio frío de Quito", por burócratas que "no distinguen una mata de arroz de una de maíz".

Durante décadas nos han gobernado a ciegas desde un escritorio frío en Quito; por burócratas que no distinguen una mata de arroz con una de maiz. Marcela Aguiñaga -Sobre la atención a la agricultura de Guayas

Un comentario que llama la atención, pues la crítica a los "últimos 25 años" y a la gestión centralista abarca, cronológicamente, el periodo de la llamada "década ganada" (2007-2017) de la Revolución Ciudadana. Aquí, Aguiñaga enfatizó que su administración realizó lo que "nadie se atrevió" en un cuarto de siglo: el Primer Censo Agropecuario Provincial.

Guayas vs. el centralismo

La estrategia discursiva de Aguiñaga apuntó al regionalismo. Bajo la premisa de que "Guayas es chúcara" y no baja la cabeza, la prefecta justificó su apertura al diálogo con todas las fuerzas políticas, incluido el régimen de turno, si eso se traduce en obras.

"Mi único partido es el partido de Guayas", afirmó, desmarcándose de ideologías. Para reforzar esta narrativa de gestión técnica sobre la política, se realizaron dos anuncios clave durante el mitin:

Carnetización Productiva: Una identificación para más de 31.000 arroceros y otros productores que servirá como "escudo" para acceder a semillas, fertilizantes y asistencia. Mapa de Suelos (2027): Una herramienta técnica prometida para el próximo año que busca optimizar la siembra mediante inteligencia de datos, abandonando la "siembra a ciegas".

Arranca nuestro encuentro de productores guayasenses. ⁰El rumbo del progreso de esta provincia, mi amada provincia, no se detiene.



Guayas no pide ni espera. Guayas hace. pic.twitter.com/n7y3Kd05nY — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) January 17, 2026

Aguiñaga cerró reafirmando que la madurez política será el eje de su gestión hacia el 2027, dejando claro que, para la Prefectura, la eficiencia está por encima de la militancia.

