Semillas, fertilizantes y bono: los beneficios del nuevo carnet agrícola en Guayas

Más de 5.000 productores se reunieron en Daule junto a la prefecta Marcela Aguiñaga. Arroceros recibirán insumos sin costo

Arribo de la prefecta Aguiñaga al estado Los Daulis

La lluvia caída durante la madrugada no dio tregua en la capital arrocera del país. Pese a que la explanada del estadio Los Daulis se convirtió en un verdadero lodazal, esto no fue impedimento para que más de cinco mil agricultores, con gorras blancas y pancartas, coparan desde las 10:00 de ayer 17 de enero las graderías para escuchar la nueva hoja de ruta del agro. Allí, entre el lodo y la espera de más de tres horas, se oficializó el proceso de carnetización productiva.

Un "escudo" con beneficios directos

La prefecta Marcela Aguiñaga presentó el nuevo documento no como un simple plástico, sino como un "escudo" para el pequeño productor. El plan de carnetización está dirigido específicamente a 31.000 productores que poseen menos de cinco hectáreas, un segmento golpeado por los costos de producción y el clima.

Los beneficios anunciados para los carnetizados incluyen:

Arroceros: Entrega gratuita de sacos de semilla certificada de alto rendimiento y fertilizantes para mejorar los ingresos.

Cacaoteros: Dotación de 200 plantas certificadas para renovación de cultivos, con la meta de convertir a Guayas en el principal productor nacional.

Ganaderos: Kits de alimentación para animales, vitales durante la época de sequía.

Además, el carnet habilitará el acceso al bono agrícola para quienes sufran pérdidas por el invierno y ofrecerá atención en salud y capacitación técnica.

Agricultores de toda la provincia se aglomeraron en el encuentro con la prefecta Aguiñaga. EDGAR ROMERO

Interpretar señas: una labor que se ejerce poco y toca a las familias a asumir Leer más

El mapa de suelos: la promesa para 2027

Más allá de los insumos inmediatos, el encuentro sirvió para delinear el futuro técnico de la provincia. Ante la evidencia de que se está sembrando "a ciegas" —invirtiendo en fertilizantes que la tierra a veces no necesita—, la autoridad provincial anunció que para el 2027 se impulsará por primera vez el mapa de suelos del Guayas.

Esta herramienta buscaría que los agricultores dejen de cultivar empíricamente y pasen a una "producción basada en datos científicos" sobre la calidad de sus terrenos.

A pesar de las dificultades logísticas por el clima, las autoridades locales validaron la jornada. Alex Quinto Castro, alcalde del cantón Colimes, señaló que el carnet será una ayuda directa al bolsillo de los pequeños arroceros.

Finalmente, Rafael Herrera Santana, presidente del Gobierno Parroquial de Sabanilla (Pedro Carbo), enfatizó a EXPRESO que estos proyectos aterrizan donde realmente se necesitan: en manos de "quienes trabajan la tierra desde la madrugada".

¡SUSCRÍBETE AQUÍ!