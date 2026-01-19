Marcela Aguiñaga y su estrategia para unir a diversos sectores políticos de Guayas

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, anunció que irá a la reelección con una propia organización política, el sábado 17 de enero.

El sábado 17 de enero, Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, expuso, a grandes rasgos, su nuevo proyecto político. La funcionaria busca la reelección, pero, en esta ocasión, sin la bandera de la Revolución Ciudadana (RC), marcando así una diferencia con sus anteriores procesos electorales.

Marcela Aguiñaga militó en la RC desde 2007, cuando la organización se denominaba Patria Altiva i Soberana (Alianza PAIS). Este movimiento fue fundado por Rafael Correa y lo llevó a la Presidencia de la República del Ecuador en tres ocasiones, en los años 2007, 2009 y 2013.

Sin embargo, debido a desacuerdos con la entonces presidenta de la RC, Luisa González, Aguiñaga se desafilió en diciembre de 2025. Cabe recordar que ella llegó a la Prefectura del Guayas respaldada por el movimiento correísta. Además, fue presidenta de la RC (2021-2023); también asambleísta, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y ministra del Ambiente, lo que ha marcado un punto importante en su trayectoria política.

Un nuevo proyecto político

Ahora, la nueva propuesta política, manifestó Aguiñaga, es participar con una organización política propia. En ese contexto afirmó que ya “tenemos casillero”, aunque aclaró que “todavía no lo voy a anunciar”, dejando abierta la expectativa sobre su nuevo movimiento.

El anuncio lo realizó en el marco de la presentación de los resultados del primer censo agropecuario del Guayas. Este evento se llevó a cabo en el estadio Los Daulis, en el cantón Daule, y contó con la asistencia de más de 10.000 productores provenientes de los 25 cantones de la provincia.

Durante su intervención, manifestó que “aquí no hay enemigos. Mis puentes están y seguirán estando tendidos”. Además, subrayó que “tengo la madurez para conversar, para acordar y para trabajar con quien sea necesario —con el Gobierno Nacional, con los alcaldes de todas las banderas y con mis compañeros de siempre— si eso significa traer una obra, prosperidad a mi provincia: un puente o una carretera para Guayas”.

Un mensaje de apertura y diálogo

Para Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, Aguiñaga está haciendo un guiño a la población que valora su gestión. Sin embargo, se trataría de un sector que no votó por ella anteriormente, ya sea por su vínculo con la Revolución Ciudadana o por no querer comprometer su voto con esa corriente política.

Según la docente, el mensaje también apunta al voto correísta que no es tan ideologizado y que no está de acuerdo con las últimas situaciones que ha presentado la organización política. Además, Aguiñaga indicó que la tendencia política de su nueva agrupación estaría alineada con sus “ideales y convicciones”, por lo que se ubicaría del centro a la izquierda.

En su intervención, Aguiñaga indicó que “hoy soy la prefecta de los que votaron por mí, y también de los que no. Soy la prefecta de los correístas, de los socialcristianos, de los independientes y de los que están hartos de la política”. Con estas declaraciones, opina Endara, buscó reforzar su imagen como una autoridad abierta a distintos sectores.

Riesgos y cautela en el nuevo proyecto

No obstante, el hecho de que mantenga conversaciones con sus excompañeros de militancia no implica que todos estén dispuestos a acompañarla en la reelección. Esto se debe a que dicha decisión no les garantizaría votos, como sí lo hace, según el analista político Giuseppe Cabrera, el estar bajo la sombra de Rafael Correa.

Por esta razón, Cabrera considera que, aunque muchos tengan conflictos internos dentro de la RC, no todos optarán por abandonar sus filas. A su criterio, el peso electoral del correísmo sigue siendo un factor determinante para varias figuras políticas.

En todo caso, Endara enfatiza que Aguiñaga debe ser cauta al permitir el ingreso de viejas figuras políticas a su nueva organización. De no hacerlo, podría verse afectada y ahuyentar a ese sector de la población que actualmente muestra interés y afinidad con su propuesta.

