Aguiñaga habla de Hidroplayas: "Es ineficiente y hay graves acusaciones públicas"

Prefectura halló descargas sin tratamiento y falta de licencia. Se analiza sanción al Cabildo, pero se descarta la clausura

Las autoridades de la Prefectura llegaron hasta Playas para realizar el informe.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, fue contundente en su entrevista con EXPRESO respecto a la situación de Hidroplayas, la empresa pública de agua de General Villamil. Tras confirmar el inicio de acciones administrativas, la funcionaria señaló fallas estructurales en la gestión y validó la existencia de denuncias ciudadanas sobre el manejo ambiental.

RELACIONADAS Censo del Guayas revela una crítica reducción de la frontera agrícola

¿Qué irregularidades encontró la Prefectura?

Basándose en inspecciones técnicas recientes a las lagunas de oxidación, Aguiñaga describió el escenario como una "ineficiencia en el modelo de administración" que no es nueva.

"Hay graves acusaciones que hacen, que ya son de conocimiento público a Hidroplayas. Eso también debería llamarnos la atención", declaró en entrevista con este Diario. La prefecta confirmó que se evidenció el incumplimiento de la normativa ambiental vigente, operando en condiciones "no técnicas" y con una notable falta de rigurosidad en sus procesos.

Marcela Aguiñaga no dio muchos detalles del movimiento con el que ya tiene un acuerdo, y hasta casillero, según contó a EXPRESO FRANCISCO FLORES

Fiscalía allana empresa de Catrina Tala: esto explica la dueña Leer más

¿Qué irregularidades detectó la Prefectura?

En entrevista con este Diario, Aguiñaga calificó el escenario como una "ineficiencia en el modelo de administración" que data de hace mucho tiempo. "Hay graves acusaciones que hacen, que ya son de conocimiento público a Hidroplayas", declaró, enfatizando que las obras actuales carecen de la licencia ambiental respectiva y agravan la contaminación.

Un equipo de la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura inspeccionó las lagunas de oxidación tras las quejas ciudadanas. El diagnóstico oficial contradice la solución planteada por el Municipio: se constataron "movimientos de tierra y remoción de material sin ningún tipo de tratamiento ambiental previo".

RELACIONADAS Ecuador debe formalizar retiro de arbitraje contra Sinohydro por fallas en Coca Codo

No la piensa clausurar, a pesar de todo

Aunque la Prefectura analiza una sanción administrativa contra el Cabildo por operar sin los permisos técnicos, Aguiñaga explicó que una clausura total no es viable en este momento debido al riesgo de colapso sanitario.

"Tienen que operar, porque dejar sin manejar hoy los sedimentos podría provocar una crisis sanitaria", advirtió la prefecta.

Por su parte, el Municipio de Playas justificó la intervención urgente amparándose en la declaratoria de emergencia. Karen Lindao, directora de Medio Ambiente del cantón, argumentó que el sistema —construido hace más de 30 años para 25.000 habitantes y hoy sirviendo al triple— estaba al borde del desbordamiento por las lluvias.

Censo del Guayas revela una crítica reducción de la frontera agrícola Leer más

Mientras Hidroplayas intenta dragar sedimentos a 1,50 metros de profundidad, la Prefectura mantendrá una vigilancia estricta. Aguiñaga fue enfática sobre el futuro de la intervención: "Esperamos que Hidroplayas reaccione y si no, pues tendremos que tomar decisiones mayores".

El Cabildo promete soluciones a mediano plazo, como nuevas estaciones de bombeo en el barrio Enrique Torbay, pero deberá enfrentar primero el proceso sancionador por las descargas directas halladas durante la inspección.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!