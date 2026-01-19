Censo del Guayas revela una crítica reducción de la frontera agrícola

La prefecta Marcela Aguiñaga profundiza en las cifras levantadas por su administración en las zonas rurales productivas

Daule. 1000 hectáreas de producción del recinto Comején pasan por puente en estado crítico

"Se estaba gobernando y sembrando a ciegas". Con esta premisa, la prefecta Marcela Aguiñaga expuso su apreciación del campo guayasense tras la ejecución del Primer Censo Agropecuario Provincial, un levantamiento de información inédito en 25 años que ha encendido las alarmas en la administración local.

¿Por qué se achica el campo?

En entrevista exclusiva con EXPRESO, la funcionaria detalló que los resultados arrojan "semáforos en rojo". La principal preocupación radica en una drástica disminución de la tierra productiva. Según la data histórica del Ministerio de Agricultura, la expectativa era que Guayas tuviera aproximadamente 1.100.000 hectáreas en producción; sin embargo, la realidad censada registró apenas 759.000 hectáreas.

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas desde el 2023. FRANCISCO FLORES

Aguiñaga explica que esta reducción de la frontera agrícola es "multicausal".

El censo identificó crecimientos urbanos desordenados y un cambio agresivo en el uso del suelo: "Tierras altas que eran arroceras pasaron a ser camaroneras", señaló la prefecta, evidenciando cómo otras actividades económicas han desplazado a la agricultura tradicional.

El cacao destrona al maíz

El estudio también reconfiguró el mapa productivo de la provincia. Históricamente, el maíz ocupaba el segundo lugar en importancia, pero hoy ha caído al quinto puesto.

"El arroz sigue siendo el primer cultivo, pero ya no el maíz, sino el cacao. Y el cacao se encuentra hoy en toda la provincia, en los 25 cantones", reveló Aguiñaga.

El nuevo ranking agrícola de Guayas:

Arroz (177.127 hectáreas). Cacao (142.064 hectáreas). Caña de azúcar. Banano. Maíz.

El cacao alcanzó precios récord en este 2025. Ministerio de Producción

Un agro envejecido y sin relevo

El dato más crítico para la sostenibilidad alimentaria es la edad de quienes labran la tierra. El censo determinó que el promedio de edad del agricultor guayasense es de 64 años.

Aguiñaga fue enfática al explicar la razón del éxodo joven: "No quieren estar porque ven que sus padres siguen siendo pobres, porque las cadenas de intermediación siguen imponiendo el precio".

Fin al "compadrazgo" con el Carnet Productivo

Para mitigar la crisis, la Prefectura implementó el Carnet de Productor Guayasense, enfocado en los pequeños agricultores de 0 a 5 hectáreas, a quienes Aguiñaga define como "el eslabón más frágil".

El objetivo de esta herramienta es tecnificar la entrega de ayudas. "Que la semilla no se entrega por compadrazgo o porque eres amigo del prefecto de turno. No, para eso te censamos", sentenció. Los carnetizados acceden ahora a kits agroecológicos y bonos por inundación sin intermediarios.

Finalmente, la prefecta instó al Ministerio de Agricultura a no duplicar esfuerzos con nuevos registros. "Guayas ya tiene una línea base académica. No pierdan tiempo, usen esta información para trabajar y tomar decisiones públicas", concluyó, recordando que temas urgentes como el precio de sustentación del arroz escapan de la competencia provincial.

