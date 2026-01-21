Expreso
  Guayaquil

obras del Quinto Puente
Dos accesos para la obra del Quinto Puente es uno de los trabajos que ejecuta la Prefectura del Guayas.FRANCISCO FLORES

¿Cómo afecta la falta de fondos del Gobierno Central a la obra pública en Guayas?

La prefecta Marcela Aguiñaga reclamó, en octubre del 2025, por el retraso del Ejecutivo en las asignaciones a la Prefectura

La Prefectura del Guayas atraviesa el mismo problema que otros Gobiernos provinciales del país: el retraso en la asignación de recursos por parte del Régimen central, presidido por Daniel Noboa.

"Todo al fin del día es dinero y la situación de las prefecturas del país no es fácil en este momento", dijo la prefecta Marcela Aguiñaga, en octubre del 2025.

Aguiñaga, quien anunció el pasado sábado que terciará por la reelección con un partido propio, mencionó en octubre que la Prefectura estaba "sin rentas casi por cinco meses".

"Estamos a vísperas de que llegue el invierno, debemos estar preparados con los kits, los desazolves, las limpiezas de canales porque viene el período de inundaciones y necesitamos recursos", pidió.

Estos retrasos impactan en temas como la inseguridad. Aguiñaga descartó el pedido del entonces gobernador del Guayas, Humberto Plaza, para instalar cámaras de videovigilancia en los puentes. 

"La provincia del Guayas tiene más de 500 puentes, financieramente es imposible”, respondió ella.

Prefecturas dependen de las asignaciones

baches y acumulación de basura en Mapasingue

Contribución Especial de Mejoras en Guayaquil: Pago que dista de obras y no satisface

Esta situación le deja "pocas vías" de financiamiento a las prefecturas, que "dependen en más de un 90 % de las asignaciones del Estado".

Así lo advierte Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Una opción es reducir el gasto corriente, indicó a EXPRESO.

"Se pueden hacer concesiones, pueden buscar alianzas, pero en el caso de alianzas público-privadas, la Prefectura tendría que tener los fondos suficientes para las contrapartes, que exigen estas alianzas", recordó.

Aguiñaga mencionó, en una entrevista con EXPRESO, que en el caso del dragado del río Guayas se busca un modelo de cooperación con un socio estratégico para que no se corra el riesgo de incumplimiento de la obra con el paso de los años.

