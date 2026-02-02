Trámites afectados en Guayaquil por suspensión del sistema de la ANT: cuáles son

ATM informa afectaciones en varios trámites vehiculares en Guayaquil y detalla qué servicios siguen habilitados

La suspensión temporal del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ya genera afectaciones en Guayaquil, debido a que varios trámites y servicios municipales dependen de esta plataforma nacional.

Así lo informó la mañana de este lunes 2 de febrero la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), a través de un comunicado en el que detalla qué servicios continúan operativos y cuáles permanecen suspendidos hasta nuevo aviso.

Uno de los impactos más visibles se registra en los centros de revisión técnica vehicular de Guayaquil, donde solo se mantienen activos los siguientes trámites:

Duplicado de placas

Canje de placas de papel por placas plásticas provisionales

Prechequeo vehicular

Transferencia de dominio (únicamente recepción de documentos)

Revisión técnica vehicular, siempre que el usuario cuente con turno previamente agendado

La ATM aclaró que estos servicios pueden realizarse de forma presencial, aunque podrían presentarse retrasos operativos.

La entidad municipal precisó que varios trámites no pueden ejecutarse mientras la ANT no restablezca completamente su sistema informático. Entre los servicios temporalmente inhabilitados constan:

Bloqueo y desbloqueo de vehículos

Duplicado de matrícula

Emisión de matrícula por primera vez

Certificado Único Vehicular

“Estos servicios se reanudarán una vez que la ANT restablezca su sistema a nivel nacional”, indicó la ATM en su comunicado oficial.

La Agencia de Tránsito y Movilidad también advirtió que algunos servicios en línea disponibles en su portal web podrían presentar intermitencias, debido a la dependencia operativa con el sistema de la ANT.

Además, recordó que las sanciones por infracciones de tránsito contempladas en el COIP podrían no reflejarse de manera inmediata en los sistemas informáticos mientras persista la suspensión.

