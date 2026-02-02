Gobierno Nacional y Municipio de Guayaquil: nuevo round por cuenta del Sercop

Municipio cuestiona las observaciones y advierte que criterios aplicados afectan la seguridad jurídica y la gestión pública

El Municipio de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Álvarez, volvió a confrontar públicamente al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), luego de que esta entidad suspendiera varios procesos contractuales vinculados al Cabildo y a sus empresas adscritas.

Según informó el Municipio en un comunicado oficial, las observaciones formuladas por el Sercop parten de interpretaciones que “desconocen excepciones expresamente previstas en el ordenamiento jurídico”, así como principios fundamentales del derecho administrativo y condiciones objetivas del mercado.

En el pronunciamiento, el Cabildo porteño sostuvo que la forma en que se ejerce el control “afecta la seguridad jurídica de las entidades públicas y el normal desarrollo de su gestión”, al basarse en criterios que, según la entidad, no son claros ni previsibles.

El Municipio insistió en que sus actuaciones están amparadas en la normativa vigente, en excepciones legales expresas y en principios como el debido proceso, la razonabilidad y la confianza legítima.

Suspensiones se activaron tras mensaje de Aquiles Álvarez, dice el Municipio

Este nuevo cruce institucional se produjo, a juicio del Municipio, un día después de que el alcalde Aquiles Álvarez difundiera un mensaje al país, de más de 10 minutos, en el que expuso lo que calificó como fallas evidentes en la gestión del Gobierno de Daniel Noboa.

De acuerdo con el Municipio, al día siguiente, desde las 08:12 y de manera simultánea, se activaron suspensiones sobre una serie de procesos contractuales municipales y de entidades adscritas.

El SERCOP reactivó suspensiones simultáneas sobre procesos del Municipio de Guayaquil, al día siguiente de un pronunciamiento público del Alcalde.



Cuatro casos citados en el comunicado del Municipio

En el documento oficial, el Municipio enlistó cuatro casos específicos relacionados con observaciones y procesos suspendidos:

Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

Según la entidad, estos casos reflejan interpretaciones cambiantes, sistemas no actualizados y lecturas descontextualizadas de la norma, lo que, asegura, genera incertidumbre jurídica y afecta la gestión pública.

Otro cruce: 16 procesos suspendidos a finales de 2025

Este no es el único episodio de tensión. El jueves 20 de noviembre, el Municipio de Guayaquil denunció que el Sercop mantiene suspendidos 16 procesos municipales, algunos de ellos desde hace más de 50 días, sin que se hayan levantado las observaciones.

Finalmente, el Cabildo precisó que el control estatal es necesario y legítimo, pero subrayó que debe ejercerse con criterios claros, coherentes y previsibles, para no paralizar la administración pública.

