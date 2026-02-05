Policía incauta 22 sacos de cemento con cocaína durante operativo en Guayaquil

La Policía Nacional exhibe a los sospechosos y la droga incautada durante el operativo.

Este jueves 5 de febrero de 2026, la Policía Nacional desplegó cerca de 40 allanamientos simultáneos en Posorja, Nueva Prosperina, Florida, Pascuales (Guayaquil) y Durán, como parte del operativo Apolo 5. El balance preliminar deja 20 personas aprehendidas y un hallazgo inusual: 22 sacos de cemento contaminados con cocaína.

Cocaína camuflada en cargamento con destino a Europa

Los bultos estaban ocultos entre un envío de 800 sacos de cemento dentro de un contenedor localizado en el puerto de Posorja. De acuerdo con la Policía Nacional, la carga tenía como destino Países Bajos, lo que evidencia el uso de materiales de construcción como fachada para el tráfico internacional de drogas.

Armas, vehículos y droga entre lo incautado

Además de las detenciones y el alcaloide decomisado, los agentes recuperaron 20 motocicletas y cuatro vehículos. También confiscaron alrededor de 50 armas de fuego, municiones y cientos de dosis de marihuana, cocaína y hache.

Durante las intervenciones se encontraron figuras de la Santa Muerte, uniformes antiguos de la Policía Nacional y una licuadora utilizada para procesar droga, elementos que refuerzan las sospechas sobre estructuras dedicadas al microtráfico y a delitos conexos.

Armas de fuego y celulares incautados durante el operativo policial en Guayaquil Foto: Policía Nacional

Apolo refuerza presencia estatal en zonas conflictivas

Los operativos Apolo se ejecutan desde mediados de enero de 2025 en sectores considerados de alta peligrosidad en Guayaquil y Durán. Entre los puntos ya intervenidos constan el cerro Las Cabras, Socio Vivienda, Pascuales, Mapasingue Este, Bastión Popular, el Guasmo Sur y cooperativas del noroeste del Puerto Principal.

En estas acciones participan unidades especializadas de la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas, con apoyo de tecnología avanzada, vehículos blindados y helicópteros, para ubicar sospechosos y acceder a zonas de difícil geografía.

