Prisión preventiva para taxista acusado de asesinar a joven en Ibarra

La justicia dictó prisión preventiva contra un conductor de taxi de 19 años, sospechoso de asesinato

La Fiscalía formuló cargos contra el conductor de taxi de 19 años por el presunto asesinato de Matías David Martínez Almeida, quien fue visto por última vez la noche del 30 de enero tras abordar un vehículo solicitado por aplicación en Ibarra. El joven apareció muerto la madrugada del 2 de febrero, cerca de las canteras de Caranqui, donde su cuerpo fue hallado con signos de violencia.

Tras la denuncia de desaparición, la Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) iniciaron las investigaciones. Entre los primeros hallazgos se detectó un retiro de la cuenta bancaria de la víctima en un cajero automático de Atuntaqui.

Las investigaciones

Durante la audiencia, el fiscal de turno relató que la noche del viernes la víctima tomó un taxi solicitado mediante una aplicación móvil, en la intersección de las calles Cristóbal Gómez Jurado y avenida Mariano Acosta, en Ibarra. Al no volver a su domicilio, familiares y amigos iniciaron su búsqueda, pero el teléfono celular del joven permanecía apagado. Frente a esta situación, presentaron una denuncia por desaparición involuntaria.

La Fiscalía, junto con agentes de la Policía, abrió las investigaciones y detectó un retiro de 30 dólares de la cuenta bancaria de la víctima en un cajero automático de Atuntaqui. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, lograron identificar la placa del taxi vinculado al caso.

Allanamiento y hallazgo del cuerpo

La Policía ejecutó un allanamiento en la ciudadela La Victoria, en Ibarra, donde se localizó el vehículo vinculado al caso y se aprehendió al conductor sospechoso. Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron en la cajuela el certificado de votación perteneciente al joven desaparecido, lo que reforzó las sospechas sobre la participación del detenido.

El procesado rindió su versión ante las autoridades y señaló que otras personas también habrían participado en el hecho delictivo. Además, indicó el sitio donde se encontraba la víctima.

En la madrugada del 2 de febrero, la Fiscalía y la Policía se trasladaron hasta el lugar señalado, cerca de las canteras de Caranqui. En un área de difícil acceso, hallaron el cadáver del joven. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un trauma cráneo encefálico.

De ser hallado culpable, el procesado podría enfrentar una pena de entre 26 y 30 años de cárcel, conforme lo establece el artículo 140, numerales 4, 7 y 8 del Código Integral Penal (COIP).

