Se incendió el barco Gold Tuna en Manta: ¿A quién pertenecía la embarcación?

En la madrugada de este lunes 2 de febrero, el barco Gold Tuna se incendió frente a las costas de Manta bajo circunstancias aún no esclarecidas. La emergencia fue reportada alrededor de las 03:30. Hacia las 09:00 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones continuaban con las labores de control, enfriamiento y verificación en la nave siniestrada.

Pescadores de la zona indicaron haber escuchado un fuerte estruendo alrededor de las 03:30, seguido de una densa columna de humo que se elevó desde la embarcación y que permanecía visible incluso durante las primeras horas del día.

En el radar de las autoridades

El nombre del Gold Tuna no es nuevo en el radar de las autoridades. El pasado 21 de enero, esta misma embarcación fue intervenida por la Policía Nacional cuando se encontraba frente a las costas de Jaramijó, donde se hallaron nueve artefactos explosivos en su interior.

Ese mismo día, la Policía ofreció una rueda de prensa para informar sobre el hallazgo de los explosivos y el asesinato el guardia de seguridad que custodiaba la embarcación, identificado como Bryan Espinosa, hecho que reforzó la hipótesis de una cadena de eventos violentos vinculados al caso.

En ese contexto, el comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, William Calle, señaló que el barco Gold Tuna tendría presuntos vínculos con la familia Briones Chiquito, dentro de una serie de hechos delictivos registrados en la provincia.

Según explicó el oficial, estos últimos eventos estarían relacionados con el asesinato de Orlando Briones, considerado por la Policía como un objetivo de alto valor. Orlando fue asesinado el 17 de enero, en la Calle 13, mientras se encontraba comiendo encebollado, de acuerdo con información oficial.

Orlando Briones era hermano de Leo Briones Chiquito, conocido con el alias de “Mexicano”, ex cabecilla del grupo delictivo Los Lobos, asesinado en julio de 2025 junto a su esposa Génesis Mendoza.

“Hoy en la mañana tenemos un sicariato. Vienen por mar, en las lanchas y asesinan a un guardia y me dicen que este barco que estaba cuidando el guardia es de este señor Briones Chiquito”, expresó ese día William Calle, comandante de la Zona 4, al referirse a la secuencia de hechos investigados.

Otro episodio de la familia Briones

Otro episodio que volvió a colocar a la familia Briones en el foco noticioso fue el crimen del hijo de Leo Briones, un adolescente de 17 años, ocurrido el 28 de enero. Según las indagaciones preliminares, el joven habría llegado hasta las cercanías del muelle para presuntamente resolver un tema logístico relacionado con el barco Gold Tuna.

Ese mismo día, la Policía Nacional incursionó en la embarcación, aunque no se reportaron mayores detalles ni novedades oficiales tras el operativo. Cabe recordar que el Gold Tuna ya había sido noticia el fin de semana anterior, luego de quedar encallado frente a la playa de Tarqui, situación que incrementó la atención de las autoridades sobre la nave, que ahora vuelve a estar en el centro de las investigaciones tras el incendio registrado en la rada del puerto de Manta.

Si bien la Policía Nacional señaló vínculos de la embarcación con la familia Briones Chiquito, el barco Gold Tuna consta con registros en la Armada del Ecuador a nombre de la empresa pesquera Geopaxi S.A. que tiene a su haber varias embarcaciones dedicadas a la pesca de atún.

