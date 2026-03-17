Ecuador recibe más de 20 millones de euros para combatir el crimen organizado

La UE inyecta a Ecuador más de 20 millones de euros en cooperación para fortalecer fronteras y combatir el crimen

La embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova, informó que Ecuador ya recibe más de 20 millones de euros como parte del apoyo del bloque europeo para enfrentar la inseguridad.

La declaración se dio durante la inauguración de una serie de conferencias de la Eurofront, una iniciativa que fortalece la gestión fronteriza en siete países de América Latina y combate delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

Dorodnova subrayó que este programa constituye “un esfuerzo e hito para mejorar la cooperación regional”, en medio de riesgos de seguridad, desafíos geopolíticos y riesgos climáticos. También insistió en que el control fronterizo debe garantizarse respetando los derechos de los migrantes.

Inversión para combatir crimen y economías ilegales

Como parte de esta cooperación, la Unión Europea impulsa programas enfocados en la lucha contra el lavado de activos, el reclutamiento de menores y el fortalecimiento de la seguridad portuaria.

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Además, ya se trabaja en la gestión de centros de fusión de información que permitan mejorar la inteligencia regional y la coordinación frente a delitos transnacionales.

Según la embajadora, Eurofront se ha posicionado como un ejemplo de acciones concretas para fortalecer la gobernanza fronteriza y promover la seguridad en la región.

Gobierno defiende mano dura contra grupos criminales

El ministro del Interior, John Reimberg, participó del evento organizado por la Unión Europea. Allí aseguró que el país enfrenta las consecuencias de años de debilidad en el control de fronteras, lo que, según dijo, facilitó la expansión del narcotráfico.

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“Estamos en una guerra contra los grupos criminales”, afirmó, al señalar que se ha desplegado un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.

Entre las medidas, mencionó el fortalecimiento de los controles fronterizos, la verificación de ingresos al país y la aplicación de controles migratorios dentro del territorio ecuatoriano.

Cooperación internacional y resultados

Reimberg destacó que la captura de alias “Pipo” en España fue posible gracias a la cooperación internacional, incluyendo el apoyo de Eurofront.

Además, sostuvo que Ecuador comienza a ser visto por otros países, no mencionó a Estados Unidos, como un referente en la lucha contra el crimen organizado y que el contexto actual exige “respuestas firmes” frente a la violencia.

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