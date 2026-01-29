Operativo desarticula bandas en Guayaquil y Durán: 20 detenidos y armas incautadas

Las intervenciones tuvieron como objetivo impactar a los Chone Killers, Tiguerones, Lobos, Mafia 18, Lagartos y Águilas

La Policía ejecutó el operativo Apolo 4 en los distritos Sur, Esteros, Durán, 9 de Octubre y Portete.

Durante la madrugada del 29 de enero, la Policía ejecutó el operativo Apolo 4 en varios puntos de la Zona 8, con intervenciones simultáneas en los distritos Sur, Esteros, Durán, 9 de Octubre y Portete. Más de 300 agentes participaron en la operación, que incluyó 40 acciones focalizadas en sectores señalados por inteligencia policial como áreas de influencia de estructuras delictivas.

Las intervenciones tuvieron como objetivo impactar a grupos considerados de alta peligrosidad, entre ellos Chone Killers, Tiguerones, Lobos, Mafia 18, Lagartos y Águilas, organizaciones a las que se atribuyen delitos como sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas y receptación de vehículos.

Resultados del operativo

Según datos preliminares, 20 personas fueron aprehendidas, 19 de nacionalidad ecuatoriana y un extranjero. De los detenidos, 11 registran antecedentes penales por robo, tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación.

Además, se reportó la retención de dos personas, una de ellas de nacionalidad peruana. Durante los allanamientos se incautó un amplio conjunto de armamento y evidencias vinculadas a actividades criminales:

25 armas de fuego: 11 revólveres, 11 pistolas, 2 escopetas y 1 subametralladora.

22 alimentadoras y 737 cartuchos de distintos calibres.

1.138 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, además de tres planchas y dos bloques de droga.

7 teléfonos móviles, 2 radios de comunicación y una contadora de dinero.

5 vehículos y 22 motocicletas retenidas o recuperadas.

9 sacos de cigarrillos de contrabando, cerca de 50.000 unidades.

1 paquete de pirotecnia, 2 licuadoras presuntamente usadas para procesar sustancias ilícitas y 6.520 dólares en efectivo.

Las autoridades señalaron que la operación buscó interrumpir las dinámicas logísticas y financieras de las organizaciones criminales que operan en sectores urbanos y suburbanos del Guayas, especialmente en zonas donde se han registrado hechos violentos en los últimos meses.

Alrededor de 20 personas fueron aprehendidas, 19 de nacionalidad ecuatoriana y un extranjero. Cortesía

Líneas de investigación

El operativo forma parte de una estrategia policial más amplia orientada a debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos mediante acciones simultáneas, detenciones focalizadas y decomiso de armas.

La información incautada —incluyendo teléfonos, radios y documentación— será sometida a análisis para identificar nexos entre los detenidos y las estructuras investigadas.

La autoridad policial indicó que estos procedimientos se complementarán con nuevas intervenciones en zonas donde se detecten movimientos relacionados con extorsión, tráfico de armas y microtráfico. La situación jurídica de los aprehendidos se definirá en las próximas horas conforme avancen las diligencias fiscales.

