Operativo desarticula bandas en Guayaquil y Durán: 20 detenidos y armas incautadas
Las intervenciones tuvieron como objetivo impactar a los Chone Killers, Tiguerones, Lobos, Mafia 18, Lagartos y Águilas
Durante la madrugada del 29 de enero, la Policía ejecutó el operativo Apolo 4 en varios puntos de la Zona 8, con intervenciones simultáneas en los distritos Sur, Esteros, Durán, 9 de Octubre y Portete. Más de 300 agentes participaron en la operación, que incluyó 40 acciones focalizadas en sectores señalados por inteligencia policial como áreas de influencia de estructuras delictivas.
(Te invitamos a leer: Agreden a agentes de control durante operativo en la Bahía, en Guayaquil)
Las intervenciones tuvieron como objetivo impactar a grupos considerados de alta peligrosidad, entre ellos Chone Killers, Tiguerones, Lobos, Mafia 18, Lagartos y Águilas, organizaciones a las que se atribuyen delitos como sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas y receptación de vehículos.
Resultados del operativo
Según datos preliminares, 20 personas fueron aprehendidas, 19 de nacionalidad ecuatoriana y un extranjero. De los detenidos, 11 registran antecedentes penales por robo, tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación.
Además, se reportó la retención de dos personas, una de ellas de nacionalidad peruana. Durante los allanamientos se incautó un amplio conjunto de armamento y evidencias vinculadas a actividades criminales:
- 25 armas de fuego: 11 revólveres, 11 pistolas, 2 escopetas y 1 subametralladora.
- 22 alimentadoras y 737 cartuchos de distintos calibres.
- 1.138 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, además de tres planchas y dos bloques de droga.
- 7 teléfonos móviles, 2 radios de comunicación y una contadora de dinero.
- 5 vehículos y 22 motocicletas retenidas o recuperadas.
- 9 sacos de cigarrillos de contrabando, cerca de 50.000 unidades.
- 1 paquete de pirotecnia, 2 licuadoras presuntamente usadas para procesar sustancias ilícitas y 6.520 dólares en efectivo.
Las autoridades señalaron que la operación buscó interrumpir las dinámicas logísticas y financieras de las organizaciones criminales que operan en sectores urbanos y suburbanos del Guayas, especialmente en zonas donde se han registrado hechos violentos en los últimos meses.
Líneas de investigación
El operativo forma parte de una estrategia policial más amplia orientada a debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos mediante acciones simultáneas, detenciones focalizadas y decomiso de armas.
(Sigue leyendo: Ministro Reimberg sobre el Centro Comercial Montúfar: "Se vienen cositas")
Golpe militar en Los Ríos: cae alias Frank y decomisan armas ligadas a Los LobosLeer más
La información incautada —incluyendo teléfonos, radios y documentación— será sometida a análisis para identificar nexos entre los detenidos y las estructuras investigadas.
La autoridad policial indicó que estos procedimientos se complementarán con nuevas intervenciones en zonas donde se detecten movimientos relacionados con extorsión, tráfico de armas y microtráfico. La situación jurídica de los aprehendidos se definirá en las próximas horas conforme avancen las diligencias fiscales.
Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ