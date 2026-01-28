Agreden a agentes de control durante operativo en la Bahía, en Guayaquil

El incidente ocurrió durante un operativo conjunto con la ATM para retirar motocicletas mal estacionadas en las veredas

Agentes de control metropolitano fueron agredidos este miércoles 28 de enero en la Bahía, en el centro de Guayaquil, durante un operativo de control del espacio público, informó Segura EP.

La entidad municipal, que administra a los uniformados, detalló en una publicación en redes sociales que el incidente ocurrió mientras se realizaban acciones para retirar motocicletas estacionadas sobre las veredas, una práctica prohibida por la normativa vigente.

Según Segura EP, el procedimiento se ejecutó en coordinación con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que fue la encargada de disponer el retiro de los vehículos mal estacionados. Sin embargo, durante la intervención, algunos propietarios intentaron impedir la acción municipal, lo que derivó en agresiones contra los agentes.

Dos agentes de control municipal resultaron agredidos, confirmó una fuente de Segura EP a EXPRESO. La misma precisó que los uniformados fueron víctimas de agresiones verbales y físicas en medio de forcejeos registrados al momento del retiro de las motocicletas.

“Al momento del retiro, se produjeron forcejeos y los agentes fueron agredidos con insultos y golpes”, señaló la fuente consultada.

Segura EP rechazó los hechos y reiteró que los operativos de control buscan garantizar el uso adecuado del espacio público en esta concurrida zona del centro de la ciudad.

Hechos serán puesto en conocimiento de las autoridades

La entidad municipal informó además que estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

En tanto, en otro caso, ocurrido el 24 de octubre, una agente terminó con la mejilla cortada durante un operativo. Segura informó que comerciantes autónomos no regularizados habrían agredido a golpes a los agentes, algunos de los cuales terminaron con heridas.

