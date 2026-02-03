Capturan en Ecuador a alias Duggie, venezolano buscado por doble asesinato

El ciudadano venezolano, requerido por Interpol por un doble asesinato en su país, fue detenido en Sevilla de Oro

La Policía Nacional detuvo en Sevilla de Oro, en la provincia de Azuay, a Queró Ulacio Duglas Elieser, conocido como alias Duggie.

La Policía Nacional detuvo en Sevilla de Oro, en la provincia de Azuay, a Queró Ulacio Duglas Elieser, conocido como alias Duggie, un ciudadano venezolano requerido por la justicia de su país por el asesinato de dos personas. El arresto se produjo durante un operativo coordinado entre la Subsecretaría de Migración e Interpol, según informó John Reimberg, ministro del Interior.

El detenido tenía vigente una notificación roja de Interpol, lo que permitió su localización y captura en territorio ecuatoriano. La intervención se desarrolló en el cantón Sevilla de Oro, en una zona limítrofe con Morona Santiago, donde el ciudadano permanecía oculto.

De acuerdo con las investigaciones mencionadas por el ministro del Interior, John Reimberg, alias Duggie no solo era requerido por la justicia venezolana, sino que además habría empezado a tejer vínculos con grupos delictivos ecuatorianos, específicamente con la facción denominada "Choneros R”, asociada a actividades ilícitas como minería ilegal, robo y otros delitos violentos.

Las autoridades sostienen que el extranjero buscaba integrarse en estas estructuras para mantenerse a resguardo mientras evadía los procesos legales pendientes en su país de origen.

Traslado a Quito

Tras la captura, alias Duggie quedó bajo custodia policial y será trasladado a Quito, donde se iniciarán los trámites legales correspondientes, entre ellos la verificación de su estatus migratorio y los procedimientos vinculados a la alerta internacional de Interpol. La deportación o expulsión del país dependerá de las resoluciones judiciales.

La detención forma parte de los operativos de control migratorio que la Subsecretaría de Migración mantiene en distintas provincias para identificar a extranjeros con causas pendientes o alertas internacionales, según indicaron las autoridades.

