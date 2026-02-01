Las Acacias: Segundo asesinato en el parque principal en menos de 24 horas

Un cuidador de carros fue baleado en el mismo sitio donde el viernes se registró otro ataque armado

Un hombre dedicado al cuidado de vehículos fue asesinado con un disparo en la cabeza la tarde de este 31 de enero en el parque de la ciudadela Las Acacias, en el sur de Guayaquil.

El hecho violento se registra apenas un día después de que sicarios ejecutaran a otra persona en el mismo espacio público.

Dos detenidos por el crimen del viernes

La víctima se encontraba dentro del área recreativa cuando fue interceptada por sujetos armados. Tras el ataque, los implicados huyeron del sitio. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional no ha informado sobre aprehensiones vinculadas a este nuevo crimen, lo que mantiene en zozobra a los moradores del sector que denuncian la toma de los espacios verdes por parte de la delincuencia.

La violencia en este sector del sur de la urbe es recurrente.

El viernes 30 de enero de 2026, cerca de las 16:30, otro ataque armado en el mismo parque dejó un fallecido y un herido. En ese caso, agentes de unidades especializadas ejecutaron labores de inteligencia que derivaron en la captura de dos sospechosos.

Como parte de los indicios recogidos por la policía, están motocicletas, celulares y armas de fuego.

Los vecinos de Las Acacias exigen una intervención integral, pues el parque ha dejado de ser una zona de esparcimiento para convertirse en escenario de muertes violentas consecutivas.

