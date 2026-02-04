Policía decomisa 200 kilos de droga a secuestradores en Chimborazo

Una alerta ciudadana inició el operativo. La Policía halló la droga encaletada en una finca de Guano, provincia de Chimborazo

En un operativo realizado por la Policía Nacional con ayuda de las cámaras de ECU 911 se decomisó 200 kilos de droga encaletadas en una finca del cantón Guano, provincia de Chimborazo.

En dicho operativo se aprehendieron a 10 personas presuntamente involucradas en casos de secuestro, tráfico de drogas y armas. Tres de ellas ya tenían antecedentes por asesinato, robo y tráfico de estupefacientes.

En la operación encontraron un Kia Sportage y un Toyota Fortuner sin placas, cuatro carros con placas (uno de ellos siniestrado). También tuvieron los siguientes indicios:

1 Motor de una Chevrolet Dimax

1 Pistola Glock

1 Tolete

1 Prenda de vestir

Alerta ciudadana dio inicio a operación en Chimborazo

Este operativo se realizó ante una alerta ciudadana sobre el presunto secuestro de una persona en un Kia Sportage negro el sector de Cajabamba, provincia de Chimborazo, posteriormente las unidades policiales ejecutaron una persecución ininterrumpida y allanamientos en varios sectores, logrando la aprehensión de estos 10 sujetos.

Esta alerta ciudadana se inscriben en el marco de la Estrategia Operacional 3D de la Policía Nacional, dirigida a reducir los índices de violencia en el país.

La Policía Nacional destacó que estas personas aprehendidas ocultaban la droga en fincas y vehículos para evadir controles, todos eran de nacionalidad ecuatoriana y mayores de edad. El decomiso de 200 kilos afectó a su capacidad logística y financiera, y los aprehendidos están a disposición de la Fiscalía General del Estado para su respectiva investigación.

