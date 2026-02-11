Rehabilitación de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme durará 18 meses

La obra fue adjudicada y en marzo se espera el inicio de la intervención.

El proyecto de rehabilitación de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme fue adjudicado y tendrá una duración de 18 meses.

El proyecto de rehabilitación integral de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme parece convertirse en una realidad. La firma del contrato y el inicio de las obras ya tienen fecha.

Hay que recordar que el MIT obtuvo un crédito de más de 150 millones de dólares para intervenir la red vial estatal, de esos fondos 50 se destinaron a la provincia de Azuay para intervenir las vías Cuenca- Molleturo- El Empalme y Cuenca- Girón- Pasaje.

RELACIONADAS Cristian Zamora pide archivar proyecto de reforma al Cootad

Contrato adjudicado

Con la adjudicación del contrato, que asciende a 21.6 millones de dólares, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anunció que se encuentra en la recta final para el inicio de las obras, previstas para marzo de 2026.

Roberto Luque, ministro de Infraestructura, informó que, tras superar una serie de imprevistos con el desarrollo de estudios ambientales y proceso de licitación del proyecto, se tiene previsto firmar el contrato después del feriado de Carnaval e iniciar las obras en el mes de marzo con un plazo de 18 meses de ejecución.

RELACIONADAS Juez archiva y declara prescrita la causa penal contra el alcalde de Cuenca

La rehabilitación de la vía incluye: intervención de cinco puntos críticos, mantenimiento de 10 puentes, intervención funcional de la calzada, mejoramiento de drenajes y nueva señalización.

Vía Cuenca- Girón- Pasaje

Sin embargo, el panorama para la vía Cuenca- Girón- Pasaje aún es incierto y no tiene fechas ni presupuestos asegurados para la rehabilitación integral. Actualmente esta es la carretera mayormente afectada: tiene fallas geológicas, existen derrumbes y socavones.

La vía Cuenca- Girón- Pasaje no cuenta con una fecha para su rehabilitación integral. CLAUDIA PAZAN

Luque recalcó que los fondos del Banco Mundial (2 millones de dólares) fueron únicamente para financiar los estudios técnicos de la carretera y que a partir de estos tendrán una evaluación integral de las reales necesidades de la carretera.

Azuay: mal estado de las vías complica el feriado de Carnaval Leer más

En contexto, el MIT ha firmado dos contratos previos para la intervención de la vía que une Azuay con El Oro. El más reciente fue de 1.7 millones de dólares para la rehabilitación de puntos críticos. Sin embargo, Luque reconoció que no es suficiente para dejar en óptimas condiciones a dicha carretera.

"Esa vía, con más de 40 puntos críticos, es la que más daños tiene por kilómetro en el país", puntualizó. Así aseguró que lo hecho hasta el momento en la vía Cuenca- Girón- Pasaje han sido intervenciones paliativas.

Luque no entregó fechas para la entrega de los estudios ni para el posible inicio del proyecto de rehabilitación integral.

Intercambiadores de tránsito

Sobre la construcción de dos intercambiadores de tránsito en la autopista Cuenca- Azogues, sectores redondel 12 de Octubre y Gapal, el ministro informó que para el inicio de los proyectos se debe subsanar el tema de las expropiaciones de terrenos en las zonas de intervención y la contratación de la fiscalización. Este proyecto incluye cuatro distribuidores, tres en Cuenca y uno en la provincia de Cañar.

Luque también destacó el avance de las obras de construcción del primer intercambiador Monay- Baguanchi y aseguró que estará listo en el tiempo estipulado de dos años. Este proyecto es financiado con un préstamo de la CAF por el monto de 43,3 millones de dólares con IVA: 41,6 millones de la construcción y 1,7 millones la fiscalización.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!