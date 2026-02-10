Cristian Zamora pide archivar proyecto de reforma al Cootad

La propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) continúa generando reacciones de rechazo de las autoridades municipales.

El proyecto de ley económico urgente establece que, de forma progresiva hasta 2029, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a obras que beneficien directamente a la población, reduciendo el peso del gasto corriente.

Cambio de conceptos afectaría al tema social

Con este contexto, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora apuntó -en el marco de la reunión de presidente de Juntas Parroquiales, Alcaldes y Prefectos- estar de acuerdo en la reducción del gasto corriente en el pago de sueldos de funcionarios "pipones".

Pero también hizo una serie de observaciones ante lo que él considera un "cambio de conceptos" en lo que se considera inversión y gastos corrientes.

"Esta concepción va a afectar de manera directa a los proyectos que tienen los municipios, las prefecturas y los gobiernos parroquiales en los ámbitos social, educativo, salud, deportivo, inversiones en estudios definitivos para hacer obras, seguridad y otros", sostuvo.

Destacó estar de acuerdo con que la reforma busque mayor inversión en obras, sin embargo, aseguró que "están sacando todo lo que invertimos en temas sociales".

El burgomaestre detalló que, por ejemplo, proyectos de comedores sociales, seguridad municipal, educativos y otros con los que cuentan la gran mayoría de municipios ya no serían un tema de inversión, sino un gasto corriente por el pago de sueldos del personal de dichas áreas. "Nos toca quitar de los temas de inversión y por ende las rentas a los gobiernos autónomos disminuirían", dijo.

Archivo y diálogo en la Asamblea

Así, sentenció que los "municipios tendríamos que recortar estos proyectos sociales para llegar al 70% de inversión en obras" a la vez que cuestionó sobre el destino de los mismos.

Además, aprovechó para hacer un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen a recibir a los alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas para "abrir el diálogo y generar una estrategia más efectiva de ahorro" e instó a que el Legislativo archive el proyecto de reforma.

Zamora finalizó su intervención asegurando que "aprobarse la reforma tal como está planteada se atacará a los temas más sensibles y que los municipios si estamos atendiendo estás necesidades".

