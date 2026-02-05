Reformas al COOTAD: Marcela Aguiñaga solicita ser recibida por comisión de Asamblea

La prefecta del Guayas pidió ser recibida en la Asamblea para exponer observaciones técnicas y jurídicas a la reforma

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) continúa generando reacciones en el ámbito político. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció este jueves 5 de febrero a través de sus redes sociales y dirigió un mensaje a la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la comisión legislativa que tramita la reforma.

“El COOTAD se discute con quienes gobernamos el territorio. Por eso ingresamos nuestras propuestas en la Asamblea”, escribió Aguiñaga, acompañando su mensaje con un oficio formal en el que solicita ser recibida por la comisión correspondiente.

En el documento, la prefecta explica que su pedido se da en atención al proyecto urgente en materia económica denominado Ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los GAD.

Aguiñaga invoca el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para solicitar que se le conceda la palabra en el seno de la comisión. El objetivo, según detalla, es presentar observaciones técnicas y jurídicas desde su rol como autoridad provincial.

La prefecta considera que las reformas al COOTAD deben discutirse con las autoridades que administran directamente los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

En tanto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció sobre el proyecto de reforma. Durante su enlace radial con Ecuador en Directo de este jueves aseguró que la propuesta busca “meter a todos los municipios en el mismo saco”, sin diferenciar las realidades de cada ciudad.

Álvarez recordó que cuando asumió la administración en 2023 encontró un municipio "desordenado", con un 30% del presupuesto destinado a gasto corriente y el resto a una supuesta inversión que no se reflejaba en obras. “Hoy hemos logrado estabilidad y destinamos el 85% a inversión en obra pública. Pretender quitarle recursos a los GADs es absurdo, porque son los únicos que hacen obras en el país”, afirmó.

El alcalde advirtió que la reforma significaría una afectación de 80 millones de dólares para Guayaquil, lo que impactaría directamente en proyectos de infraestructura y servicios básicos.

