Tormenta eléctrica: Estos son los días en los que habrá intensas lluvias en Guayaquil

Cielos nublados y chubascos serán parte del clima a fines de febrero

Los últimos días han sido de lluvias intensas en Guayaquil y cantones de Guayas como Durán y Milagro.

Una seguidilla de tormentas eléctricas se prevé para fines de febrero y comienzos de marzo en Guayaquil, según el pronóstico del clima.

Entre el jueves 26 de febrero y el martes 3 de marzo está previsto que haya tormentas eléctricas fuertes, según las proyecciones de Google, que utiliza un "sistema de predicción interno que usa observaciones y modelos meteorológicos de agencias climáticas globales".

Estas son las horas previstas para las tormentas eléctricas:

Jueves 26 de febrero: 15:00

15:00 Viernes 27: 15:00

15:00 Sábado 28: 16:00

16:00 Domingo 1 de marzo: 17:00

17:00 Lunes 2: 02:00 y 14:00

02:00 y 14:00 Martes 3: 14:00

Lluvias en Guayaquil este 26 de febrero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó que el cielo estará nublado y habrá lluvias dispersas en la madrugada (hasta las 07:00) de este jueves 26 de febrero, en Guayaquil.

Se prevé que la temperatura oscile entre 24 y 25 grados centígrados, señaló el organismo en una publicación en sus redes sociales.

Además, el Inamhi prevé que en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Bolívar llueva en las primeras horas de este jueves.

