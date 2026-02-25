Tormenta eléctrica: Estos son los días en los que habrá intensas lluvias en Guayaquil
Cielos nublados y chubascos serán parte del clima a fines de febrero
Una seguidilla de tormentas eléctricas se prevé para fines de febrero y comienzos de marzo en Guayaquil, según el pronóstico del clima.
Entre el jueves 26 de febrero y el martes 3 de marzo está previsto que haya tormentas eléctricas fuertes, según las proyecciones de Google, que utiliza un "sistema de predicción interno que usa observaciones y modelos meteorológicos de agencias climáticas globales".
Estas son las horas previstas para las tormentas eléctricas:
- Jueves 26 de febrero: 15:00
- Viernes 27: 15:00
- Sábado 28: 16:00
- Domingo 1 de marzo: 17:00
- Lunes 2: 02:00 y 14:00
- Martes 3: 14:00
Lluvias en Guayaquil este 26 de febrero
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó que el cielo estará nublado y habrá lluvias dispersas en la madrugada (hasta las 07:00) de este jueves 26 de febrero, en Guayaquil.
Se prevé que la temperatura oscile entre 24 y 25 grados centígrados, señaló el organismo en una publicación en sus redes sociales.
Además, el Inamhi prevé que en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Bolívar llueva en las primeras horas de este jueves.
