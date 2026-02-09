Expreso
Cristian Zamora
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue denunciado por una exfuncionaria por presuntas injurias.Claudia Pazán

Juez archiva y declara prescrita la causa penal contra el alcalde de Cuenca

El alcalde enfrentaba un proceso penal por presuntas injurias a una exfuncionaria de la corporación municipal

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrentó un proceso penal por el presunto delito de injurias, el cual fue declarado prescrito y archivado por un juez.

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde informó que el proceso penal por supuestas injurias fue archivado, y explicó que sus declaraciones se basaron en denuncias relacionadas con presuntos abusos cometidos contra niños y niñas en centros educativos de la ciudad. Estas acusaciones derivaron en la separación de la exservidora de la institución.

Zamora sostuvo que la exfuncionaria intentó retornar a su cargo mediante acciones de protección y aseguró que existían denuncias e informes emitidos por juntas cantonales en los que se señalaban presuntos maltratos a menores.

Según Zamora, entre los señalamientos constan expresiones y conductas graves atribuidas a la exfuncionaria, donde ella le decía “muda a una niña con discapacidad” y le “agarraba los testículos a otro niño”. Afirmó que estos hechos, junto con otros casos que calificó como “barbaridades”, estarían debidamente documentados y respaldados por informes.

¿Qué había sucedido?

Dentro de este caso, el alcalde de Cuenca recibió una orden de ubicación y detención como parte de un proceso penal iniciado por una exfuncionaria municipal, quien lo denunció por el presunto delito de injurias y ataque al honor. La acción fue emitida el viernes 23 de enero de 2026.

El proceso se originó a partir de un mensaje publicado por Zamora en redes sociales, en el que arremetió contra la exfuncionaria y una concejala de la ciudad. En dicha publicación, el alcalde habría afirmado que la demandante golpeaba y abusaba físicamente de niños en el ejercicio de sus funciones.

