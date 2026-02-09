Juez archiva y declara prescrita la causa penal contra el alcalde de Cuenca

El alcalde enfrentaba un proceso penal por presuntas injurias a una exfuncionaria de la corporación municipal

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue denunciado por una exfuncionaria por presuntas injurias.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrentó un proceso penal por el presunto delito de injurias, el cual fue declarado prescrito y archivado por un juez.

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde informó que el proceso penal por supuestas injurias fue archivado, y explicó que sus declaraciones se basaron en denuncias relacionadas con presuntos abusos cometidos contra niños y niñas en centros educativos de la ciudad. Estas acusaciones derivaron en la separación de la exservidora de la institución.

Te puede interesar: Leonidas Iza impulsará proceso de revocatoria de mandato a Daniel Noboa

Zamora sostuvo que la exfuncionaria intentó retornar a su cargo mediante acciones de protección y aseguró que existían denuncias e informes emitidos por juntas cantonales en los que se señalaban presuntos maltratos a menores.

Según Zamora, entre los señalamientos constan expresiones y conductas graves atribuidas a la exfuncionaria, donde ella le decía “muda a una niña con discapacidad” y le “agarraba los testículos a otro niño”. Afirmó que estos hechos, junto con otros casos que calificó como “barbaridades”, estarían debidamente documentados y respaldados por informes.

#Informacion 🚨



El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de supuesta injuria mía contra una ex funcionaria, donde dijeron maliosamente que tenía que capturarme la policía y no sé qué cuentos más



Se declaró la prescripción y está archivado



La supuesta injuria era porque… pic.twitter.com/VczeQ0DIDU — Cristian Zamora M (@czamoramatute) February 9, 2026

¿Qué había sucedido?

Dentro de este caso, el alcalde de Cuenca recibió una orden de ubicación y detención como parte de un proceso penal iniciado por una exfuncionaria municipal, quien lo denunció por el presunto delito de injurias y ataque al honor. La acción fue emitida el viernes 23 de enero de 2026.

El proceso se originó a partir de un mensaje publicado por Zamora en redes sociales, en el que arremetió contra la exfuncionaria y una concejala de la ciudad. En dicha publicación, el alcalde habría afirmado que la demandante golpeaba y abusaba físicamente de niños en el ejercicio de sus funciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!