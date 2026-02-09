Juez archiva y declara prescrita la causa penal contra el alcalde de Cuenca
El alcalde enfrentaba un proceso penal por presuntas injurias a una exfuncionaria de la corporación municipal
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrentó un proceso penal por el presunto delito de injurias, el cual fue declarado prescrito y archivado por un juez.
A través de su cuenta en la red social X, el alcalde informó que el proceso penal por supuestas injurias fue archivado, y explicó que sus declaraciones se basaron en denuncias relacionadas con presuntos abusos cometidos contra niños y niñas en centros educativos de la ciudad. Estas acusaciones derivaron en la separación de la exservidora de la institución.
Zamora sostuvo que la exfuncionaria intentó retornar a su cargo mediante acciones de protección y aseguró que existían denuncias e informes emitidos por juntas cantonales en los que se señalaban presuntos maltratos a menores.
Según Zamora, entre los señalamientos constan expresiones y conductas graves atribuidas a la exfuncionaria, donde ella le decía “muda a una niña con discapacidad” y le “agarraba los testículos a otro niño”. Afirmó que estos hechos, junto con otros casos que calificó como “barbaridades”, estarían debidamente documentados y respaldados por informes.
El día de hoy se llevó a cabo la audiencia de supuesta injuria mía contra una ex funcionaria, donde dijeron maliosamente que tenía que capturarme la policía y no sé qué cuentos más
Se declaró la prescripción y está archivado
¿Qué había sucedido?
Dentro de este caso, el alcalde de Cuenca recibió una orden de ubicación y detención como parte de un proceso penal iniciado por una exfuncionaria municipal, quien lo denunció por el presunto delito de injurias y ataque al honor. La acción fue emitida el viernes 23 de enero de 2026.
El proceso se originó a partir de un mensaje publicado por Zamora en redes sociales, en el que arremetió contra la exfuncionaria y una concejala de la ciudad. En dicha publicación, el alcalde habría afirmado que la demandante golpeaba y abusaba físicamente de niños en el ejercicio de sus funciones.
