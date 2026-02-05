Azuay: mal estado de las vías complica el feriado de Carnaval

La vía Cuenca- Girón- Pasaje está cerrada por un socavón en el kilómetro 49.

La vialidad del Azuay continúa en estado crítico. La conexión con la provincia de El Oro está cerrada debido a un socavón que se llevó parte de la carretera. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) habla de trabajos de recuperación mientras que el sector turístico aspira a soluciones concretas.

El fuerte invierno ha provocado una nueva crisis en la vialidad estatal dejando a la provincia aislada y dependiendo del clima para retomar el normal tránsito. Esto ocurre a puertas del feriado de Carnaval y para lo cual Azuay y Cuenca han preparado una amplia agenda de actividades para atraer el turismo

Vías afectadas

Daños registrados en las vías La noche del 4 de febrero se informó de un gran socavón en el kilómetro 49 de la vía Cuenca- Girón- Pasaje, sector Pichanillas. En imágenes se observa que uno de los carriles se perdió lo que obliga a su cierre total.

La recomendación del MIT es tomar vías alternas para dirigirse hacia o desde la provincia de El Oro. En el caso de vehículos livianos pueden dirigirse por la Girón- San Fernando- Loma de Lentag, mientras que el transporte pesado deberá tomar la Zhud- Cochancay- Puerto Inca- Machala.

Sin embargo, no es la única carretera afectada. También la Cuenca- Molleturo- El Empalme presenta alertas en más de 10 puntos. El Sistema Integrado de Emergencias ECU 911 reporta novedades que está parcialmente habilitada en los kilómetros 53, 71, 75, 91 y 96.

Mientras que se debe tener precaución en los kilómetros 57, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 99 y 105. Además, tienen problemas otras vías: Paute- Guarumales- Méndez, la Cumbe- La Jarata- Oña y la Cuenca- Cañar- Alausí.

Afectación al sector turístico

Lorena Guillen, directora de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, detalló que bajo las condiciones actuales Cuenca y Azuay cuentan únicamente con un 50% de vías de conexión en estado óptimo, lo cual se traduce en preocupación en el sector turístico. "Esto implica incertidumbre frente a la decisión del turista al momento de planificar su viaje", dijo.

La funcionaria recordó que una situación similar vivió la provincia durante el mismo feriado de 2025 lo que se tradujo en pérdidas económicas y una reducción importante en la llegada de turistas. "Cuenca estuvo sitiada el año anterior y este año tenemos que pase lo mismo", puntualizó Guillén.

Según cifras oficiales, en 2025 se mantuvo una ocupación hotelera del 48,79% en Cuenca, mientras que en 2024 la cifra llegó al 52%.

Adelantó, que se mantendrá contacto con el MIT para poner a disposición la maquinaria del GAD Municipal para atender las emergencias y tratar de recuperar las carreteras y mantenerlas habilitadas para el feriado.

Contrato adjudicado

En medio de esta nueva crisis vial, el MIT anunció la adjudicación del contrato de rehabilitación de la Cuenca- Molleturo- El Empalme con fondos de un crédito otorgado por el Banco Mundial por el monto de 21.6 millones de dólares.

El contrato contempla la rehabilitación de cinco puntos críticos en los kilómetros: 7+400, 49+400, 90+600, 92+600, 101+600. Además, el mantenimiento de 10 puentes: García Moreno, Dos Chorreras, Quinuas, Migüir, 1 de Mayo, Saracay, Parvauco, Tamarindo 1 y 2 y Jesús María.

Otros aspectos que contempla el contrato son: Intervención funcional de la calzada, mejoramiento de drenajes y nueva señalización.

