Vía Cuenca-Girón-Pasaje es habilitada parcialmente tras deslizamiento

Un derrumbe de piedras en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje interrumpió el tránsito entre Azuay y El Oro

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que la carretera está parcialmente habilitada.

La noche del 2 de febrero, un deslizamiento de piedras y tierra de gran magnitud se registró en el sector Pichanillas, kilómetro 49 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. El evento, provocado por las intensas lluvias, bloqueó los dos carriles de la carretera, impidiendo el paso vehicular entre las provincias de Azuay y El Oro.

La Secretaría de Riesgos confirmó que las precipitaciones constantes en la región han generado derrumbes y otras afectaciones en sectores aledaños.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) comunicó que la vía se encuentra parcialmente habilitada, tras labores de limpieza y retiro de material pétreo. Sin embargo, advirtió que los trabajos continúan y que el tránsito se mantiene bajo control, con restricciones en ciertos tramos.

#Azuay | Parcialmente habilitada la vía Cuenca-Molleturo, en Sayausí, por deslizamiento de menor magnitud.



🚜Coordinamos el contingente para la limpieza de la calzada.

⚠️Conduzca con precaución. pic.twitter.com/jUk27fLRtf — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) February 3, 2026

Rutas alternas y medidas de seguridad

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas mientras se estabiliza el terreno:

RELACIONADAS Casas en riesgo por el río Monjas reavivan demanda contra el Municipio

Cuenca–Zhucay–Santa Isabel–Machala, como opción principal.

Cuenca–Girón–San Fernando–Pasaje, con tránsito controlado.

Durante esta época del año los derrumbes y deslizamientos son más concurrentes, especialmente en vías que van a la región sierra. Los conductores deben conducir con precaución y evitar tomar este tipo de rutas de noche debido a la limitación para la visibilidad.

Deslizamientos golpean a Quito y crece el temor vecinal: “No hay un trabajo integral” Leer más

Deslizamiento en Cerro Bosco

Durante la madrugada del 28 de enero, un deslizamiento de gran magnitud sorprendió a los conductores que transitaban por el sector de Cerro Bosco, también conocido como “7 Palmos”, en el cantón Limón Indanza (Morona Santiago). El colapso de un talud dejó varios automóviles atrapados y generó alarma en la población local. La alerta se registró a las 00:16, momento en el cual el ECU 911 coordinó el despliegue inmediato de personal y recursos técnicos para atender la emergencia en este punto crítico de la provincia.

Como parte de las operaciones de socorro, las autoridades confirmaron la evacuación de al menos 10 personas. En la intervención participaron unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Limón Indanza, la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes trabajaron en condiciones complejas para poner a salvo a los ciudadanos afectados por el derrumbe.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!