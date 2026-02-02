Inundaciones en Machala: lluvias frenan el comercio y causan caos vial en el centro

Debido a las precipitaciones registradas entre la noche del domingo 1 y la mañana del lunes 2 de febrero, diversos sectores de Machala presentaron acumulación de agua. En arterias principales como la calle Marcel Laniado, el nivel del agua dificultó el tránsito, obligando a los ciudadanos a desplazarse con precaución. Una moradora calificó la situación como “lamentable” y aseguró que para llegar a su trabajo tuvo que realizar verdaderos malabares para no quedar atrapada en medio del agua.

Impacto en la actividad comercial y riesgos detectados

El estancamiento de agua en las veredas limitó el acceso a los locales comerciales, lo que derivó en una reducción de la actividad económica. Daniel Hernández, comerciante del sector, explicó: “Cada vez que hay inundaciones las ventas bajan muchísimo. Esto no solo nos afecta a nosotros, sino a toda la comunidad”.

Asimismo, conductores reportaron preocupación por posibles daños en sus vehículos y la presencia de sumideros sin tapa. Un ciudadano señaló: “El agua se puede meter por el tubo de escape y dañar el motor. Además, hay alcantarillas abiertas que son un peligro, sobre todo para los adultos mayores”.

Motociclistas atraviesan calles inundadas en Machala, donde el estancamiento de agua ha limitado el acceso a locales y reducido la actividad comercial. Fabricio Franklin Cruz

Respuesta técnica y estado del alcantarillado

Ante la recurrencia de estos eventos durante la temporada invernal, la empresa pública correspondiente realizó inspecciones para la limpieza de los drenajes. Los residentes del área central enfatizaron la necesidad de realizar adecuaciones estructurales en el sistema de alcantarillado pluvial para prevenir nuevas anegaciones en las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

