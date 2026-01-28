Lluvias colapsan la av. Occidental y provocan fuerte congestión vehicular

Quito soportó una fuerte lluvia la tarde de este 28 de enero de 2026

Imagen de archivo. La av. Occidental, en el sector de La Mañosca, se inundó este 28 de enero de 2026.

La intensa lluvia que cayó sobre Quito desde el mediodía de este 28 de enero de 2026 provocó acumulación de agua en varios sectores de la ciudad, generando complicaciones en la movilidad vehicular.

Uno de las zonas más afectadas fue la avenida Occidental, a la altura del sector de El Bosque, donde la inundación obligó a las autoridades a cerrar vías y desviar el tránsito.

De acuerdo con información del ECU 911, la alerta por acumulación de agua ingresó a las 12:46 de este 28 de enero.

Ante la emergencia, se coordinó la presencia de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), quienes acudieron al sitio para realizar trabajos de drenaje y mitigar los efectos de la inundación.

Vía inhabilitada

Como medida preventiva, la AMT inhabilitó el paso vehicular en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Mañosca, en sentido sur–norte, lo que derivó en una fuerte congestión vehicular en la zona y en vías aledañas. Hasta las 14:00, ese tramo se mantenía cerrado.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron el alto nivel del agua sobre la calzada, obligando a los conductores a circular a baja velocidad para evitar daños en sus vehículos, lo que complicó el tráfico en este sector del norte de Quito.

Las autoridades informaron que continúan trabajando para restablecer la circulación y garantizar la seguridad vial. Otro cierre vial se registró en la av. González Suárez y calle Gonnessiat, debido a la caída de un árbol.

