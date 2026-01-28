Inamhi: alerta de tormentas eléctricas en Quito y 10 provincias este 28 de enero

Lluvias, lloviznas y tormentas eléctricas marcarán la jornada de este miércoles en Quito y varias provincias del país

Mapa del pronóstico del tiempo del Inamhi muestra lluvias y tormentas eléctricas en Quito y varias provincias del país este miércoles 28 de enero de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que este miércoles 28 de enero de 2026 se registrarán lluvias, lloviznas y tormentas eléctricas en Quito y al menos 10 provincias del país, según el pronóstico oficial vigente para la jornada diurna, nocturna y la madrugada del jueves 29.

Las condiciones climáticas estarán acompañadas de cielos nublados, episodios de radiación ultravioleta elevada y precipitaciones de distinta intensidad en la Sierra, Amazonía y el sur del Ecuador.

Quito y Pichincha: lluvias, tormentas eléctricas y radiación UV muy alta

En la provincia de Pichincha, el Inamhi prevé para Quito una temperatura máxima entre 19 y 22 grados centígrados. Durante la mañana se esperan cielos nublados con claros ocasionales, mientras que en la tarde se presentarán lluvias y lloviznas. El informe advierte que el índice de radiación ultravioleta será muy alto, por lo que se recomienda precaución durante las horas de mayor exposición solar.

Para la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se mantendrán las lluvias y lloviznas en Quito, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 8 y 12 grados centígrados. Estas condiciones también se extenderán a cantones como Mejía, Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo, donde se prevé nubosidad persistente y precipitaciones durante la noche.

#PronósticoPichincha | Miércoles 28 de enero: Cielo nublado con claros ocasionales, lluvia y llovizna en la tarde.

Zona sur del país: lluvias ocasionales en Loja y provincias cercanas

En el sur del Ecuador, que incluye a Loja, Azuay, Cañar, El Oro y Zamora Chinchipe, el Inamhi pronostica lluvias y lloviznas ocasionales, principalmente en horas de la tarde y noche. En la ciudad de Loja, la temperatura máxima se ubicará entre 20 y 22 grados centígrados, mientras que la mínima será de 12 a 14 grados, con un nivel de radiación UV moderado.

Amazonía y Sierra centro: lluvias y tormentas eléctricas

Las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi también estarán bajo condiciones de cielo nublado con lluvias ocasionales y tormentas eléctricas. En estas zonas, las temperaturas máximas oscilarán entre 18 y 26 grados centígrados, dependiendo de la ubicación, con mayor intensidad de lluvias en horas de la tarde.

El Inamhi recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante la presencia de tormentas eléctricas y precipitaciones, especialmente durante la tarde, noche y madrugada.

