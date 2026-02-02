Expreso
Referencial. Un paraguas multicolor resiste la intensa lluvia durante la ola de tormentas eléctricas que afecta a EcuadorFoto: Canva

Clima en Ecuador: lluvias y tormentas eléctricas seguirán hasta el 5 de febrero

Clima en Ecuador: Se esperan fuertes lluvias y alta radiación este 2 de febrero. Revise el pronóstico por regiones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su séptima advertencia del año, alertando sobre condiciones climáticas adversas que se extenderán hasta el 5 de febrero. El informe técnico señala una alta probabilidad de acumulación de agua y deslizamientos de tierra, con especial énfasis en el norte de la región Litoral y las zonas occidentales de la Sierra. Ante este escenario, se insta a la población a extremar precauciones en zonas vulnerables.

Recomendaciones y pronóstico para este 2 de febrero

Para este lunes 02 de febrero, el panorama nacional estará marcado por cielos nublados y precipitaciones de intensidad variable. Debido a la inestabilidad atmosférica, es fundamental salir preparado: cargue un paraguas, utilice chaquetas impermeables y priorice el calzado resistente al agua para evitar accidentes o enfermedades.

Pronóstico del tiempo por regiones en Ecuador

A continuación, se detalla el comportamiento climático previsto para las cuatro regiones del país, donde destaca la persistencia de niveles de radiación UV entre altos y muy altos, a pesar de la nubosidad:

  • Región Costa (Litoral): El cielo variará de parcialmente nuboso a nublado. Se esperan lluvias en Esmeraldas, Quevedo y Salinas. Por la noche, Guayaquil y Santo Domingo podrían registrar tormentas eléctricas. Temperaturas: 21 °C a 31 °C.
  • Región Sierra (Interandina): Predominará el cielo nublado. Localidades como Quito, Cuenca, Tulcán y Loja experimentarán lluvias entre la tarde y la noche. Temperaturas: 8.5 °C a 21 °C.
  • Región Amazónica: El clima será inestable con lluvias en Nueva Loja y Zamora. Se advierte sobre tormentas intensas en Shell, Tena y Macas durante la tarde. Temperaturas: 17 °C a 30.5 °C.
  • Región Insular (Galápagos): Es la única zona con tiempo estable; se prevé un cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias. Temperaturas: 24.5 °C a 29.5 °C.

Precaución y monitoreo constante

Ante la vigencia de esta advertencia meteorológica, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar transitar por vías propensas a deslaves durante las horas de mayor intensidad de lluvia. La combinación de humedad y alta radiación solar durante el día exige un cuidado integral, tanto de la seguridad física como de la salud cutánea. Mantenerse alerta y preparado es la mejor estrategia para mitigar los riesgos derivados de este temporal invernal.

