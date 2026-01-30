Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Prefectura Aguiñaga Invierno
Colapso vial en Colimes.CORTESÍA

Lluvias en Guayas provocan emergencias viales en siete cantones de la provincia

Equipos técnicos intervienen socavones y colapso de muros en localidades como Colimes y Balao

Siete cantones de Guayas registran daños en su infraestructura vial y riesgos de desbordamiento tras las fuertes lluvias reportadas desde el 23 de enero de 2026, una situación que obligó al despliegue de maquinaria pesada para intentar restablecer la conectividad en sectores rurales y secundarios.

RELACIONADAS

Cantones afectados 

Las afectaciones más graves se localizan en Colimes, Pedro Carbo, Balao, Naranjal, Naranjito, Balzar y Daule. En estos puntos, el reporte técnico detalla la presencia de socavones, colapsos de muros de contención y roturas de vías que mantienen en riesgo la producción agrícola y el traslado de habitantes. Según la planificación de la Prefectura del Guayas, las tareas se concentran en la reinstalación de alcantarillas y la protección de taludes con escollera.

Entrevista Marcela Aguiñagfa

Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

Leer más

En el sector de Mesada de Abajo, en Colimes, y en la ruta Balzar-Los Palitos-Palenque, el tránsito fue interrumpido parcialmente debido al deterioro de la calzada. En estas zonas, los trabajos actuales consisten en el desazolve de esteros y la construcción de badenes provisionales para permitir el paso de vehículos livianos y maquinaria.

Por su parte, en los cantones del sur como Balao y Naranjal, la prioridad administrativa es la limpieza de cauces para evitar inundaciones en las zonas bajas. 

Cabe destacar que la capacidad hidráulica de las alcantarillas existentes ha sido superada en varios tramos, lo que ha derivado en la erosión acelerada de los caminos vecinales que colindan con la provincia de Manabí.

Prefectura del Guayas
Trabajos de reconexión en BalzarCORTESÍA

La administración provincial mantiene equipos de Riesgos y Obras Públicas en monitoreo, dado que las previsiones meteorológicas para finales de enero sugieren la persistencia de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en la cuenca baja del Guayas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Graduarse en Ecuador: jóvenes apuestan por los valores para construir futuro

  2. Laboratorio de Ecotec impulsa la economía circular y revaloriza residuos en Ecuador

  3. Quejas en Santa Elena por los altos valores en tasa de recolección de basura

  4. Lluvias en Guayas provocan emergencias viales en siete cantones de la provincia

  5. Noche Amarilla 2026: Farías prueba su primer once ante Guayaquil City

LO MÁS VISTO

  1. El legado de La Salle sigue vivo en Guayaquil

  2. Aguiñaga responde y responsabiliza a González por el manejo de fondos de campaña

  3. ¿Quiénes son los funcionarios de la ANT capturados por el Caso Jaque?

  4. ExxonMobil llega a Ecuador con contrato para suministrar gasolina de alto octanaje

  5. Operativo de la Policía y Fiscalía descubre presunta red de corrupción en la ANT

Te recomendamos