Lluvias en Guayas provocan emergencias viales en siete cantones de la provincia

Siete cantones de Guayas registran daños en su infraestructura vial y riesgos de desbordamiento tras las fuertes lluvias reportadas desde el 23 de enero de 2026, una situación que obligó al despliegue de maquinaria pesada para intentar restablecer la conectividad en sectores rurales y secundarios.

Cantones afectados

Las afectaciones más graves se localizan en Colimes, Pedro Carbo, Balao, Naranjal, Naranjito, Balzar y Daule. En estos puntos, el reporte técnico detalla la presencia de socavones, colapsos de muros de contención y roturas de vías que mantienen en riesgo la producción agrícola y el traslado de habitantes. Según la planificación de la Prefectura del Guayas, las tareas se concentran en la reinstalación de alcantarillas y la protección de taludes con escollera.

En el sector de Mesada de Abajo, en Colimes, y en la ruta Balzar-Los Palitos-Palenque, el tránsito fue interrumpido parcialmente debido al deterioro de la calzada. En estas zonas, los trabajos actuales consisten en el desazolve de esteros y la construcción de badenes provisionales para permitir el paso de vehículos livianos y maquinaria.

Por su parte, en los cantones del sur como Balao y Naranjal, la prioridad administrativa es la limpieza de cauces para evitar inundaciones en las zonas bajas.

Cabe destacar que la capacidad hidráulica de las alcantarillas existentes ha sido superada en varios tramos, lo que ha derivado en la erosión acelerada de los caminos vecinales que colindan con la provincia de Manabí.

Trabajos de reconexión en Balzar CORTESÍA

La administración provincial mantiene equipos de Riesgos y Obras Públicas en monitoreo, dado que las previsiones meteorológicas para finales de enero sugieren la persistencia de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en la cuenca baja del Guayas.

