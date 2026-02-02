Expreso
  Quito

siniestro de tránsito en Quito
Este lunes 2 de febrero se registró un siniestro de tránsito en el Km. 5 de la vía a Collas.Cortesía

Emergencias viales en Quito: dos siniestros de tránsito dejan personas y cierres

Accidentes de tránsito en Quito provocan cierre de vías y dejan heridos

Este lunes 2 de febrero se reportaron dos siniestros de tránsito en diferentes puntos de la ciudad de Quito, los cuales dejaron varias personas heridas y afectaciones en la circulación vehicular, según información del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Siniestro en la vía Collas 

El primer incidente ocurrió en el kilómetro 5 de la vía a Collas, donde los equipos de emergencia atendieron un siniestro de tránsito.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada, mientras que la vía quedó parcialmente habilitada en sentido sur–norte, generando tránsito controlado en la zona.

En un segundo hecho, personal del Cuerpo de Bomberos acudió a una emergencia registrada en la Panamericana Norte, sector El Balcón de Guayllabamba. 

Cierre de vías

En este lugar, dos personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria. Debido al siniestro, la vía permanece cerrada en el sentido Guayllabamba–Quito, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las leyes de tránsito y mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar contratiempos y prevenir accidentes.

