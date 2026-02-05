Vía Cuenca-Girón-Pasaje cerrada hoy: rutas alternas por colapso en km 50

Las intensas lluvias provocaron el colapso de un carril en el sector Pichanillas, en la vía Cuenca–Girón–Pasaje

Los derrumbes constantes han provocado daños en la vía Cuenca–Girón–Pasaje, la cual fue cerrada este 5 de febrero por el colapso de un tramo de la carretera.

Las lluvias persistentes en el Austro de Ecuador han afectado a la infraestructura vial interprovincial. Desde la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, la vía Cuenca–Girón–Pasaje permanece cerrada en su totalidad, tras el colapso de uno de sus carriles en el kilómetro 50, en el sector Pichanillas.

El reporte del ECU-911 señala que hasta las 07:00 de este jueves 5 de febrero el tránsito continuaba completamente suspendido, debido a que un amplio tramo de la calzada se desplomó como efecto de las intensas precipitaciones. El colapso generó un socavón a un costado de la carretera.

La afectación compromete a una arteria clave para la conexión entre Azuay (Sierra) y El Oro (Costa), lo que ha dificultado el traslado de pasajeros, productos agrícolas y carga pesada, con impacto directo en la actividad económica de la región.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que equipos técnicos fueron enviados al lugar para realizar la evaluación de los daños y definir las labores de reparación que permitan reanudar la circulación en este tramo de la vía Cuenca–Girón–Pasaje.

Así está la calzada colapsada en el kilómetro (km) 50 de la vía #Cuenca–Girón–Pasaje. La carretera permanece cerrada. Como rutas alternas, los vehículos livianos deben circular por la vía San Fernando, mientras que el transporte pesado debe ir por Cañar. pic.twitter.com/RTdPkRJ25U — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) February 5, 2026

¿Cuáles son las rutas alternas?

Mientras se ejecutan las acciones, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas:

Vehículos livianos: el desvío sugerido es Girón–San Fernando–Loma de Lentag.

Transporte pesado: debe circular por Zhud–Cochancay–Puerto Inca–Machala.

#Azuay | Cerrada la vía Cuenca-Girón-Pasaje en el km 50, sector Pichanillas por precaución ante la pérdida de la estructura vial de un carril.



👷Personal se moviliza al sitio para evaluar y planificar trabajos de recuperación.



🛣️Vías alternas

Livianos: Giron-San Fernando-Loma… pic.twitter.com/KSkvVZ1JyZ — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) February 5, 2026

Esta carretera figura entre las más afectadas por la temporada invernal en el sur del Ecuador. En los últimos días se han reportado deslizamientos, mientras que la tarde del miércoles hubo caída de rocas en el sector El Tablón, situación que ha elevado el riesgo para los usuarios de la vía.

La situación ha movilizado al Municipio de Girón. El Gobierno local ejecutó, entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, trabajos de limpieza de derrumbes y material pétreo en distintos tramos, con el fin de mantener operativas las rutas alternas y reducir la posibilidad de nuevos eventos.

