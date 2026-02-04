Lluvia en Guayaquil: Árboles caídos y accidentes de tránsito este 4 de febrero

Guayaquil soportó fuertes precipitaciones entre la madrugada y mañana de este miércoles 4 de febrero

Un árbol cayó sobre la avenida José María Egas, en Sauces 3, a pocos metros del puente que conecta ese sector con La Puntilla.

Guayaquil soportó una intensa lluvia durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero, que se prolongó hasta pasadas las 07:30 en varios sectores de la ciudad y provocó accidentes de tránsito, caída de árboles y una marcada congestión vehicular en varios tramos viales.

Las fuertes precipitaciones cayeron sobre sectores como Urdesa, Alborada, Sauces, así como zonas del centro y el sur de la ciudad. A las 06:30 se evidenció acumulación de agua en avenidas como Agustín Freire y Benjamín Carrión, ambas en el norte de la urbe porteña.

Pasadas las 05:30, en el kilómetro 13 de la vía a la costa, cerca del retorno, un vehículo liviano estuvo involucrado en un accidente. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para constatar la novedad.

En el kilómetro 17 de la vía a Daule, cerca del sector La Germania, una persona resultó herida en un accidente de tránsito. Uno de los vehículos que protagonizaron el hecho se impactó contra un poste ubicado en el parterre central.

Un grúa de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) retiró el vehículo siniestrado del sitio. Hubo congestión vial debido al cierre temporal de ese tramo en la vía a Daule.

Lluvias en Guayaquil: Caída de árboles

Producto de la fuerte lluvia, un árbol cayó en la avenida José María Egas, en Sauces 3, a pocos metros de la bajada del puente que conecta ese sector con la avenida Samborondón, en La Puntilla.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al sitio para realizar labores de extracción de la especie que cayó sobre la vía guayaquileña.

En avenidas de las Américas, Juan Tanca Marengo y Francisco de Orellana se registraron atolladeros por la fuerte lluvia, pasadas las 06:00 de este miércoles 4 de febrero.

Arbol caído a la altura de sauces 3 bajando el puente de Samborondón pic.twitter.com/F8FvQk3NVo — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) February 4, 2026

