Enfrentamiento entre motociclistas y agentes de la ATM en el centro de Guayaquil

El incidente se registró en las calles Lorenzo de Garaycoa y Manabí, durante un operativo de control

Una gresca que involucró a miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se registró al mediodía de este martes 3 de febrero en las calles Lorenzo de Garaycoa y Manabí, en el centro de Guayaquil.

El hecho ocurrió durante un operativo de control de motos eléctricas que los agentes de tránsito desarrollaban en esas calles.

Según testigos, un grupo de motociclistas se enfrentó a las autoridades para impedir que sus vehículos fueran retenidos, lo que propició que otros ciudadanos salieran en defensa de los conductores.

En videos compartidos a través de redes sociales se observa a agentes forcejear con ciudadanos, en medio de gritos. El tránsito quedó paralizado en esa céntrica intersección durante varios minutos.

Sobre la calle Lorenzo de Garaycoa estaba estacionada una grúa que ya cargaba al menos un par de motocicletas en su plataforma.

Agentes de tránsito de la ATM de Guayaquil se fueron de golpes con el populacho. pic.twitter.com/R8tQ0uplEr — Alertas 24 (@Alerta24Ec) February 3, 2026

Gresca entre agentes de tránsito y motociclistas: ¿qué dice la ATM?

La ATM indicó, en un comunicado emitido la tarde de este martes 3 de febrero, que sus agentes fueron agredidos durante el operativo.

“El incidente ocurrió luego de que varios ciudadanos extranjeros intentaran impedir de forma violenta el procedimiento para la retención de un vehículo eléctrico que no contaba con la documentación habilitante para circular”, expuso la dependencia municipal.

En los últimos meses se han registrado agresiones contra agentes de tránsito y municipales en diversas zonas de Guayaquil durante operativos de control del espacio público.

Este tipo de agresiones contra servidores públicos está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede acarrear penas privativas de libertad de hasta dos años.

ATM rechaza agresiones a nuestros agentes de tránsito. pic.twitter.com/IL3JSVtuI9 — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) February 3, 2026

