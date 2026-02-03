Nuevo accidente en Puente Lucía: un bus se estrelló contra una vivienda

Un nuevo siniestro de tránsito sacude a la vía a Daule; el hecho ocurrió la madrugada de este martes 3 de febrero

En las últimas semanas, la vía a Daule ha sido escenario de varios accidentes.

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la vía a Daule. Un camión se estrelló contra una vivienda en el sector de Puente Lucía, en el límite de Guayaquil con otros cantones del Guayas, la madrugada de este martes 3 de febrero.

El hecho ocurrió pasadas las 02:30. Según relataron testigos al noticiero de RTS, a esa hora un bus de transporte urbano circulaba en sentido hacia Daule cuando fue impactado por un camión, lo que provocó que se estrellara contra una vivienda.

(Te puede interesar: Poste se desploma en Miraflores, norte de Guayaquil, y causa temor entre vecinos)

El techo que cubría el portal del inmueble quedó destruido por el impacto. La fuerza de la base de hierro impidió que el vehículo avanzara hasta el interior de la vivienda, en la que funciona un restaurante.

La cabina del camión quedó destruida y el conductor resultó herido, por lo que fue rescatado del interior del vehículo pesado. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Guayaquil: La pelea política deja obras y contratos municipales parados Leer más

Vía a Daule, escenario de varios accidentes de tránsito

En las últimas semanas, la vía a Daule ha sido escenario de varios accidentes de tránsito. El miércoles 14 de enero, una niña y su madre fueron atropelladas por un vehículo pesado que circulaba cerca de la cooperativa 11 de Septiembre, a pocos metros de Puente Lucía.

La menor murió en el sitio, mientras que su madre resultó herida de gravedad y fue trasladada hacia una casa asistencial para recibir atenciones médicas.

Este hecho provocó el rechazo de los moradores del sector, quienes protestaron por los reiterados accidentes registrados en ese tramo de la vía a Daule. Como medida de presión, bloquearon la carretera y quemaron llantas para exigir a las autoridades de tránsito un mayor control sobre la circulación de vehículos pesados.

La mañana del jueves 29 de enero, un camión que transportaba pegamento se impactó contra un bus de transporte escolar en el kilómetro 22 de la vía a Daule, a pocos metros de la cooperativa Nueva Victoria. El hecho dejó dos personas heridas.

La emergencia obligó al despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que activaron sus protocolos ante el derrame de una sustancia blanquecina transportada en varios tanques del camión. El material cayó en un canal conectado con el río Daule, lo que incrementó la preocupación de los moradores del sector.

(Lee también: Otra colisión y la misma pregunta en Guayaquil: ¿quién controla a los tráileres?)

Pablo Segale, jefe de la División de Materiales Peligrosos, se levantó un dique de contención y se instalaron barreras absorbentes para evitar que el producto se desplazara hacia el cauce. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos confirmó que la sustancia era un adhesivo para cartón, denominado PVAC 3310, el cual no implica riesgos para la salud.

No obstante, la zona permaneció bajo vigilancia ambiental, con la intervención del Ministerio del Ambiente, la Prefectura del Guayas y la Alcaldía de Guayaquil.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!