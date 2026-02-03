Guayaquil: centros de retención atenderán los sábados desde este 7 de febrero

ATM amplía el horario en los centros de retención de Guayaquil los sábados de 09:00 a 16:00 en vía a la costa y vía a Daule

Uno de los centros de retención vehicular de la ATM.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó que extiende el horario de atención en los centros de retención vehicular.

El fin de esta medida es facilitar a la ciudadanía el retiro de automotores en un día no laborable.

A partir de este sábado 7 de febrero, los ciudadanos podrán retirar sus vehículos todos los sábados, en un horario de 09:00 a 16:00, según precisó la entidad municipal.

¿En qué centros de retención aplica el nuevo horario?

El nuevo horario sabatino aplica en los centros de retención vehicular de Guayaquil, ubicados en los siguientes puntos:

Vía a la costa, kilómetro 24

Vía a Daule

Hasta ahora, estos centros atendían únicamente de lunes a viernes, por lo que la ampliación del servicio busca descongestionar la atención entre semana y ofrecer facilidades a los usuarios.

A partir del 7 de febrero se habilitará el servicio de retiro de vehículos todos los sábados en los Centros de Retención Vehicular con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la realización de este trámite en un día no laborable para muchos usuarios. Conoce los horarios de… pic.twitter.com/siBm9Iy1Cs — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) February 3, 2026

Además del retiro de vehículos retenidos, los usuarios también podrán:

Cancelar multas y valores pendientes

Completar trámites administrativos necesarios para la liberación del automotor

La ATM recordó que es indispensable cumplir con todos los requisitos previos, como el pago de multas y la presentación de documentos habilitantes, para poder retirar el vehículo.

Recientemente, la ATM anunció en un comunicado que debido a la suspensión temporal del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), algunos trámites y servicios que dependen de dicha conexión presentan afectaciones en su operatividad.

En los centros de revisión técnica vehicular, solo se mantienen habilitados servicios como:

Duplicado de placas

Prechequeo vehicular

revisión técnica vehicular (exclusivamente con turno previamente agendado).

