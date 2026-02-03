Expreso
  Guayaquil

canchon atm
Uno de los centros de retención vehicular de la ATM.ARCHIVO

Guayaquil: centros de retención atenderán los sábados desde este 7 de febrero

ATM amplía el horario en los centros de retención de Guayaquil los sábados de 09:00 a 16:00 en vía a la costa y vía a Daule

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó que extiende el horario de atención en los centros de retención vehicular.

El fin de esta medida es facilitar a la ciudadanía el retiro de automotores en un día no laborable.

A partir de este sábado 7 de febrero, los ciudadanos podrán retirar sus vehículos todos los sábados, en un horario de 09:00 a 16:00, según precisó la entidad municipal.

¿En qué centros de retención aplica el nuevo horario?

El nuevo horario sabatino aplica en los centros de retención vehicular de Guayaquil, ubicados en los siguientes puntos:

  • Vía a la costa, kilómetro 24

  • Vía a Daule

Hasta ahora, estos centros atendían únicamente de lunes a viernes, por lo que la ampliación del servicio busca descongestionar la atención entre semana y ofrecer facilidades a los usuarios.

Además del retiro de vehículos retenidos, los usuarios también podrán:

  • Cancelar multas y valores pendientes

  • Completar trámites administrativos necesarios para la liberación del automotor

La ATM recordó que es indispensable cumplir con todos los requisitos previos, como el pago de multas y la presentación de documentos habilitantes, para poder retirar el vehículo.

Recientemente, la ATM anunció en un comunicado que debido a la suspensión temporal del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), algunos trámites y servicios que dependen de dicha conexión presentan afectaciones en su operatividad. 

En los centros de revisión técnica vehicular, solo se mantienen habilitados servicios como:

  • Duplicado de placas
  • Prechequeo vehicular
  • revisión técnica vehicular (exclusivamente con turno previamente agendado). 

