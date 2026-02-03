Expreso
En el kilómetro 49 de la vía Cuenca- Girón- Pasaje se produjo un derrumbe de gran magnitud que obstaculiza la carretera.Cortesía

Invierno complica el estado de las carreteras de Azuay

Las intensas lluvias que ha soportado la provincia azuaya han agravado los daños en las vías estatales

El fuerte invierno que soporta la provincia de Azuay ha generado varios problemas en la vialidad estatal. Existen rutas totalmente cerradas por derrumbes. 

Vías hacia la Costa 

El punto más crítico es el kilómetro 49 de la vía Cuenca- Girón- Pasaje debido a un derrumbe de gran magnitud que obstaculiza todo el ancho de la calzada. 

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó este martes, 3 de febrero de 2026, que se logró despejar un estrecho paso en la carretera por el cual circulan vehículos livianos. 

Otra carretera que registra novedades es la Cuenca- Molleturo- El Empalme, en el sector de Sayausí, donde se produjo un deslizamiento que obstaculiza parcialmente el tránsito vehicular. 

Además, el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) permanece en los kilómetros 90, 91 y 93 para facilitar el tránsito debido a la presencia de neblina en la zona y el mal estado de la carretera.

Otras días afectadas 

El informe del Sistema Integrado de Emergencias ECU911 además detalla sobre el estado de otras vías de la provincia del Azuay que también registran novedades.  

La vía Paute - Guarumales – Méndez está parcialmente habilitada en el sector Sacre, kilómetro 61 y en el puente Chicti. Además, se debe conducir con precaución en los kilómetros 44, 105 y 107.

La vía Cumbe - La Jarata - Oña está parcialmente habilitada en el sector La Ramada y la Cuenca - Cañar - Alausí permanece parcialmente habilitada sector El Rocío. 

El MIT y la Secretaría de Gestión de Riesgos han enviado personal técnico a los puntos afectados por los derrumbes para evaluar los taludes y ejecutar las tareas de limpieza. 

