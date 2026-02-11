¿Qué provocó el colapso parcial del edificio Multicomercio?

Ante el riesgo de nuevos derrumbes, el Cuerpo de Bomberos evacuó a las personas de los alrededores

El incendio en las bodegas del centro comercial Multicomercio se ha extendido por más de ocho horas.

El incendio registrado en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, provocó el colapso parcial de la parte posterior de la estructura debido a la intensidad del fuego que consumía bodegas con enseres y electrodomésticos. Ante el riesgo de nuevos derrumbes, el Cuerpo de Bomberos evacuó a las personas de los alrededores y desplegó decenas de unidades y personal especializado para controlar la emergencia, cuya columna de humo fue visible desde varios sectores de la ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que la parte trasera del edificio, en donde se ubican bodegas de enseres y electrodomésticos, colapsó cerca de las 16:30. Por lo tanto, los socorristas pidieron que quienes se encontraban en los alrededores desalojaran la zona por precaución.

“Nos dijeron que nos alejáramos porque se podría caer la parte frontal de la construcción también”, dijo uno de los presentes.

En la emergencia participaban 49 unidades de la entidad y 150 bomberos. Incluso, se sumaron equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Samborondón.

Además, maquinaria pesada del Municipio de Guayaquil ayudó a abrir boquetes en las paredes para facilitar la remoción de escombros y llegar al foco principal, que se sitúa en el centro de la edificación.

Debido a las altas temperaturas colapsó parte de la edificación. Bomberos Guayaquil se encuentra trabajando en el sitio pic.twitter.com/okTU44YSez — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 11, 2026

Columna de humo es visible desde varios sectores

Pino gigante se cayó en Urdesa: Árbol dividía a vecinos sobre su retiro Leer más

La columna de humo que se levantó a partir de la combustión de los objetos alojados en esta bodega se visualizaba desde sectores lejanos como la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de la ciudad.

También se divisaba desde otras zonas del centro como la Bahía y los bajos del Palacio Municipal.

En redes sociales circularon imágenes de ciudadanos que captaban la gran columna de humo que emergía de esta gran emergencia, que provocó también intensa congestión vehicular en varias calles.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!