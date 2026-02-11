Expreso
Tanque de oxígeno.
Foto referencial. Los tanques de oxígeno son importantes para las personas con afectaciones respiratoriasARCHIVO EXPRESO

Asaltan camión con más de 140 tanques de oxígenos en carretera del Guayas

Cuatro personas fueron procesadas por este delito. Conoce los detalles del asalto

La inseguridad continúa marcando la agenda en la provincia del Guayas. Asaltos a camiones, robos en carreteras secundarias y ataques a transportistas se han vuelto parte del día a día

Ahora, un nuevo caso vuelve a encender las alertas: el presunto robo de 143 tanques de oxígeno, insumos clave tanto para uso médico como industrial.

Detalles del robo de más de 140 tanques de oxígenos

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra cuatro personas señaladas de participar en la sustracción de este cargamento. Los sospechosos fueron detenidos la mañana del lunes 9 de febrero, cuando descargaban los cilindros en una vía de acceso al cantón Isidro Ayora, ubicado a 73 kilómetros al norte de Guayaquil.

De acuerdo con el informe policial, los tanques habrían sido robados previamente de un camión en el ingreso al cantón Nobol. Tras recibir la alerta, la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió ubicar el vehículo en el sector conocido como “La Quirigua”. En ese punto se ejecutó la intervención que terminó con la aprehensión de los implicados.

Según el parte oficial, los sospechosos intentaron escapar hacia unos sembríos cercanos al notar la presencia policial. Durante el procedimiento se registraron disparos, los cuales fueron repelidos por los uniformados. No se reportaron personas heridas y el arma presuntamente utilizada por los ahora procesados no fue localizada.

En el operativo se logró recuperar los 143 tanques de oxígeno, el tráiler en el que eran transportados y otros dos automotores que estarían vinculados al hecho. Todos los indicios fueron ingresados bajo cadena de custodia como parte de la investigación.

El proceso se sustenta en el artículo 189, inciso segundo, numeral primero, del COIP, que sanciona el delito de robo con una pena de cinco a siete años de privación de libertad. Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del transporte de carga en Guayas y la necesidad de reforzar los controles en las vías donde operan bandas dedicadas a este tipo de delitos.

