“Me apuntaron con un fusil en la cabeza”: esposa de Aquiles Álvarez

Fiorella Icaza, cónyuge del alcalde, denuncia uso excesivo de la fuerza. "Mis hijos no son criminales", reclamó

Es una figura que casi nunca aparece en los medios. Durante la gestión de Aquiles Álvarez en la Alcaldía de Guayaquil, su esposa ha mantenido un perfil reservado, lejos de los micrófonos y las tarimas. Sin embargo, la operación policial ejecutada la madrugada del 10 de febrero en su domicilio, dentro del Caso Goleada, la obligó a romper su silencio.

A través de un video difundido en redes sociales este miércoles 11 de febrero, la cónyuge del burgomaestre relató los detalles de la incursión de la fuerza pública, calificando el procedimiento como una violación a la intimidad y un trauma para sus hijos menores de edad.

"Arrodillarme ante quién"

El testimonio describe un escenario de guerra dentro de una residencia familiar. Según su relato, el ingreso de los uniformados ocurrió a las 04:20, tras forzar las seguridades de la urbanización y neutralizar a la seguridad privada.

"No es posible que me haya levantado con un fusil apuntándome en la cabeza, reventando la puerta de mi dormitorio, con gritos de que ponga las manos en el piso y que me debo arrodillar. ¿Arrodillarme ante quién? Yo no soy una criminal", cuestionó visiblemente afectada.

La esposa del alcalde denunció tácticas de aislamiento durante el operativo, asegurando que los agentes "cortaron el internet del domicilio" y reclutaron a los guardias de la ciudadela "para que no puedan avisar nada".

"Infancia bajo amenaza"

Uno de los puntos más críticos de su declaración se centró en la presencia de sus tres hijos, de 5, 4 y 2 años de edad. La denunciante afirmó que los menores fueron expuestos a armas de grueso calibre.

"No es justo para mis hijos levantarse con un encapuchado, un desconocido para ellos, apuntándolos con un fusil en la cabeza y el miedo que realmente yo sentí de que una bala pueda salir perdida", señaló.

Para la familia Álvarez, el operativo cruzó una línea roja. "Mi casa es mi lugar seguro, pero desde ayer ya dejó de serlo", sentenció, exigiendo que se devuelva "la paz a mis hijos y la libertad a mi esposo"

Más allá de lo emocional, el mensaje cuestionó la necesidad táctica del allanamiento de madrugada. La esposa de Álvarez argumentó que la ubicación del alcalde es de conocimiento público y que él ha cumplido con las disposiciones legales previas.

"Conocen claramente dónde trabaja mi esposo, su día a día, lo pueden encontrar en el Municipio. Es una persona que va a Fiscalía los días que le toca ir", enfatizó, refiriéndose a las medidas cautelares que el funcionario cumplía por el Caso Triple A.

Para la cónyuge, lo ocurrido responde a una "persecución insostenible" donde "el poder está sobre la ley".

