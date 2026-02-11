Defensa de Aquiles Álvarez dice que indicios del caso son “actividades empresariales”

El abogado cuestiona el pedido de prisión preventiva y sostiene que no existen pruebas de lavado de activos ni riesgo de fuga

Ramiro García, abogado defensor del alcalde Aquiles Álvarez, cuestiona los indicios presentados por la Fiscalía durante la audiencia del caso Goleada.

El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró este 11 de febrero, tras su participación en la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada, que los elementos presentados por la Fiscalía corresponden a actividades empresariales regulares y no evidencian conductas delictivas vinculadas a delincuencia organizada ni a lavado de activos.

Según el jurista, los registros obtenidos de dispositivos electrónicos y conversaciones incorporadas al expediente muestran únicamente comunicaciones corporativas entre directivos y funcionarios de empresas del sector de combustibles. “Toda la descripción de las conductas que ha hecho Fiscalía son conductas netamente empresariales”, sostuvo, al señalar que los chats revisados corresponden a intercambios laborales ordinarios sin contenido ilícito.

Defensa niega sustento de lavado de activos

García afirmó que, durante la audiencia, la Fiscalía no habría presentado montos específicos ni elementos financieros que sustenten la acusación de lavado de activos. “No hay montos ni evidencias que respalden ese delito”, indicó, al insistir en que las operaciones señaladas corresponden a procesos comerciales habituales dentro del sistema de distribución de combustibles.

El abogado explicó además que, según la estructura del mercado, las empresas comercializadoras actúan como intermediarias y no venden combustible directamente al consumidor final, ya que el despacho se realiza a través de las entidades estatales correspondientes hacia estaciones de servicio o clientes industriales, lo que —a su criterio— hace “materialmente imposible” la supuesta comercialización irregular descrita en la investigación.

Cuestionamientos al pedido de prisión preventiva

La defensa también cuestionó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, al señalar que no existiría riesgo de fuga, pues el alcalde fue detenido en su domicilio. Asimismo, advirtió que el proceso podría vulnerar el principio jurídico de non bis in idem, al considerar que los hechos investigados guardan relación con causas ya judicializadas anteriormente.

La audiencia de formulación de cargos continúa en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde el juez deberá resolver en las próximas horas si acoge el pedido fiscal de prisión preventiva o dispone medidas cautelares alternativas mientras avanza la investigación. Según García, a las 14:00 conocerían la resolución vía telemática.

Claves explicadas por la defensa sobre audiencia del caso Goleada

Decisión pendiente: Este miércoles se conocerá si el juez acepta o no el pedido de prisión preventiva contra Aquiles Álvarez y los demás procesados.

Delitos investigados: La Fiscalía acusa a los implicados de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Cuestionamiento de la defensa: El abogado Ramiro García sostiene que los indicios presentados —principalmente chats y una denuncia anónima— no demuestran actividades ilícitas.

Relación con el caso Triple A: La defensa afirma que los hechos investigados serían los mismos que ya forman parte de otro proceso judicial, lo que podría vulnerar el principio non bis in idem.

Medidas cautelares vigentes: Según la defensa, el alcalde mantiene presentaciones periódicas ante la Fiscalía, prohibición de salida del país y dispositivo de vigilancia electrónica, por lo que considera injustificado el pedido de prisión preventiva.

