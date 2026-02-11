Fiscalía pide prisión preventiva para Aquiles Álvarez y congelamiento de sus cuentas

La Fiscalía solicitó prisión preventiva y el congelamiento de cuentas de Álvarez y sus hermanos dentro del caso Goleada

La Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro de la audiencia de formulación de cargos del denominado caso Goleada, investigación que analiza una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria. El pedido también incluye el congelamiento de las cuentas bancarias del funcionario y de sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, quienes también figuran entre los procesados.

Fiscalía motivó su pedido en la necesidad de neutralizar riesgos procesales, pues se investiga un “entramado societario complejo” que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible.

La decisión final deberá ser adoptada por el juez de la causa, quien evaluará si impone la prisión preventiva o determina otras medidas cautelares alternativas, como la prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.

Audiencia continúa tras receso

Al momento, la audiencia se encuentra en receso. Con autorización del magistrado, los abogados defensores descendieron a la zona de aseguramiento del Complejo Judicial Norte, en Quito, para dialogar con los procesados antes de que continúe la diligencia en la que se resolverán las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

La audiencia se instaló pasada la medianoche de este miércoles 11 de febrero, luego de una jornada marcada por concentraciones de simpatizantes del alcalde en Quito y Guayaquil, pronunciamientos de dirigentes políticos que denuncian persecución política y un amplio seguimiento público al proceso judicial que mantiene en expectativa a las autoridades locales y a la ciudadanía.

Detenciones en el marco del caso Goleada

El martes 10 de febrero de 2026, Aquiles Álvarez, sus hermanos y ocho personas más fueron detenidos en Guayaquil por presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y la defraudación tributaria, según informó la Fiscalía General del Estado.

Los once detenidos fueron trasladados a Quito para enfrentar la audiencia de formulación de cargos, donde se definirá si cumplirán prisión preventiva u otra medida cautelar alternativa. Investigación de lavado de activos y defraudación tributaria.

El caso Goleada centra su investigación en la presunta conformación de una estructura dedicada a actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero y evasión fiscal. El proceso ha generado gran expectativa en el ámbito político y judicial del país, dada la relevancia de los implicados y la naturaleza de los delitos investigados.