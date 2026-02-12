Incendio en el centro de Guayaquil: cierres viales este jueves 12 de febrero

Hay varios tramos céntricos cerrados para que los bomberos sofoquen las llamas en el edificio Multicomercio

Hay calles cerradas en zonas cercanas al edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil.

Tras más de 27 horas, el incendio en el edificio Multicomercio no puede ser controlado. Este jueves 12 de febrero, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil redobla sus labores para sofocar las llamas en este inmueble, ubicado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, en la Bahía.

El incendio se inició a las 07:00 del miércoles 11 de febrero. Residentes y comerciantes que trabajan en el sitio lograron evacuar el predio y enseguida comenzó el trabajo de los bomberos. Si bien con el paso de las horas las llamas comenzaron a ceder, a las 12:30 un foco se activó y complicó la situación.

Martín Cucalón, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, indicó que en el interior del edificio la temperatura superó los 600 grados centígrados, lo que ocasionó que dos de las cinco torres que componen el predio colapsen.

La estructura dispone de columnas de acero que se extienden hasta la base del inmueble. Algunas de estas se encontraban en áreas adaptadas como bodegas, situación que —según con las evaluaciones preliminares— habría contribuido al deterioro y posterior colapso parcial.

Incendio en el centro de Guayaquil: ¿qué calles están cerradas?

Debido al incendio, locales comerciales ubicados en zonas cercanas al edificio Multicomercio cerraron sus puertas y enviaron a sus trabajadores a casa. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cercaron varios puntos, para evitar que los peatones corran riesgos.

Para el procedimiento de las entidades de respuesta a emergencias, la ATM dispuso el cierre de varias calles, desde el inicio del incendio, la mañana del miércoles 11. Con el paso de las horas, el perímetro cercado fue extendiéndose, para evitar incidentes.

Estas son las calles cerradas debido al incendio en el edificio Multicomercio:

Colón y Chile

Chile y Ayacucho

Capitán Nájera y Chimborazo

Chimborazo y Febres Cordero

Chimborazo y Gómez Rendón

Eloy Alfaro y Calicuchima

Incendio en el centro de Guayaquil: COE cantonal dispuso medidas

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Guayaquil dispuso las siguientes medidas debido al incontrolable incendio en el edificio Multicomercio.

Ampliación del perímetro de seguridad, abarcando el cuadrante comprendido entre Brasil y Olmedo, y desde Eloy Alfaro hasta Chile y Chimborazo.

Instalación en sesión permanente del COE cantonal, con sus integrantes desplegados en territorio para la toma de decisiones inmediatas.

Monitoreo constante de la calidad del aire, a cargo de la Dirección de Ambiente municipal, ante la densa columna de humo y la posible presencia de partículas contaminantes.

Plan posterior de remoción de escombros y material peligroso, a ejecutarse una vez controlado el fuego.

Habilitación de la línea 181 para reportes ciudadanos y coordinación de emergencias.

Despliegue de personal de Segura EP en la zona afectada y vigilancia constante.

El incendio propició el colapso de dos torres en el centro de Guayaquil, la tarde del miércoles 11 de febrero. CARLOS KLÍNGER

