Incendio de Guayaquil: Estas son las medidas que se han tomado tras el siniestro

Instituciones municipales y gubernamentales se han activado para luchar contra el fuego en la Bahía

Varias instituciones se han unido para luchar contra el incendio de la Bahía.

La respuesta institucional frente al incendio estructural de gran magnitud registrado en las calles Cuenca y Eloy Alfaro se activó de inmediato.

A las 07:36 del 11 de febrero de 2026, tras declararse la alarma 3, el COE Cantonal de Guayaquil entró en funcionamiento permanente para coordinar la atención de la crisis y reducir riesgos para la población en una de las zonas comerciales más transitadas del centro.

Entre las principales decisiones adoptadas por el COE constan las siguientes medidas:

Ampliación del perímetro de seguridad, abarcando el cuadrante comprendido entre Brasil y Olmedo, y desde Eloy Alfaro hasta Chile y Chimborazo.

Instalación en sesión permanente del COE Cantonal, con sus integrantes desplegados en territorio para la toma de decisiones inmediatas.

Monitoreo continuo de la calidad del aire, a cargo de la Dirección de Ambiente municipal, ante la densa columna de humo y la posible presencia de partículas contaminantes.

Plan posterior de remoción de escombros y material peligroso, a ejecutarse una vez controlado el fuego.

Habilitación de la línea 181 para reportes ciudadanos y coordinación de emergencias.

Despliegue de personal de Segura EP en la zona afectada y vigilancia constante desde el sistema C5GYE.

La actualidad del incendio en el centro de Guayaquil

Estas disposiciones se adoptaron mientras el incendio en el edificio Multicomercio continuaba activo un día después de iniciado. La mañana del 12 de febrero, equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil permanecían en el sitio con apoyo de unidades provenientes de Samborondón, Daule, Nobol, Milagro, Babahoyo, Machala y otros cantones, reflejando la magnitud del siniestro.

Aunque la fuerza de las llamas disminuyó respecto a las horas más críticas del miércoles, persistían focos encendidos dentro de la estructura.

El humo seguía siendo visible desde distintos sectores de la ciudad y en los alrededores se percibía un intenso olor a materiales quemados. Comerciantes y residentes permanecían en incertidumbre mientras el acceso al área se mantenía restringido.

Hubo custodia militar en los alrededores del centro comercial Multicomercio, para evitar hechos delictivos durante la emergencia. ÁLEX LIMA

Miedo y pánico en los alrededores por caída de estructuras

Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando al menos dos torres colapsaron parcialmente debido a temperaturas que, según informó el jefe bomberil Martín Cucalón, alcanzaron aproximadamente los 1.000 grados centígrados. Una de las edificaciones funcionaba como estacionamiento y otra como vivienda. Ambas cedieron hacia su propio eje, evitando daños colaterales de mayor escala.

Las evaluaciones técnicas posteriores determinaron que otras tres torres presentan posibles afectaciones estructurales a causa del calor extremo, lo que mantiene activa la alerta.

