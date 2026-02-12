Expreso
Edificio Multicomercio de Guayaquil quedaría inutilizable tras incendio

El personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil sigue laborando en el área afectada, entre las calles Eloy Alfaro y Cuenca

Un día después del incendio en el edificio Multicomercio, ubicado en el centro de Guayaquil, los bomberos de la ciudad siguen trabajando para controlar la emergencia. Se ha establecido un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor del edificio, con el objetivo de facilitar las labores de los bomberos y reducir los riesgos.

El siniestro fue reportado a las 07:00 del miércoles 11 de febrero, y el personal del Cuerpo de Bomberos acudió inmediatamente al lugar. Veinticuatro horas después, continúan en la zona, específicamente en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, con el apoyo de bomberos de cantones cercanos como Daule, Nobol, Milagro y Samborondón.

Álex Anchundia, gerente de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), explicó que este jueves los bomberos están enfriando el interior del edificio para evitar un aumento de la temperatura que pueda hacer que la estructura se vuelva inestable.

Incendio en Guayaquil.
Incendio en Guayaquil.Carlos Klinger
Aislamiento de áreas cercanas

El funcionario también mencionó que se ha establecido un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor del edificio, lo que abarca aproximadamente dos cuadras. Esta medida fue tomada después del colapso parcial de una de las torres, debido al riesgo de que ocurra una situación similar en la otra torre.

"Este es un evento que, a menos que colapse el edificio, podría prolongarse varios días. Estamos monitoreando a las personas afectadas, aquellas que viven o tienen negocios cerca, para ayudarlas a retirar objetos esenciales y, en algunos casos, proporcionarles alojamiento temporal", detalló.

Se estima que, además de los locales y bodegas en el edificio, también había alrededor de 120 departamentos, aunque esta cifra aún está siendo confirmada con los residentes.

El futuro del edificio

Anchundia agregó que "este edificio ya no podrá ser utilizado. La capacidad de soporte de su estructura metálica ya está comprometida". Incluso, se evaluará la posibilidad de demoler el inmueble en coordinación con su propietario.

Edificio Multicomercio queda din uso tras incendio.
Edificio Multicomercio queda din uso tras incendio.Carlos Klinger

