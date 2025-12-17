Knicks, campeones de la NBA Cup: Así fue la remontada histórica ante Spurs

El equipo de Nueva York se impuso de la mano de Jalen Brunson (MVP) y retoman la temporada regular con envión anímico

Jalen Brunson, MVP del torneo, sostiene la copa de los campeones.

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA Cup al derrotar por 124-113 a los San Antonio Spurs con un excelente último cuarto en la final disputada en Las Vegas.

Los Spurs dominaban 81-92 a con dos minutos del tercer cuarto, en un partido que parecía bajo su control. A partir de ahí, los Knicks firmaron un contundente parcial de 43-21 y, con mucho oficio, conquistaron el trofeo.

THE NEW YORK KNICKS HAVE WON THEIR FIRST TROPHY SINCE 1973 🏆



KAT, Brunson and the Knicks storm into Vegas and win the 2025 NBA Cup Championship. pic.twitter.com/TPsl642gUd — ESPN (@espn) December 17, 2025

Los Knicks logran un título histórico en la NBA Cup

Con este triunfo, los Knicks se adjudicaron la tercera edición de la NBA Cup, que ya ganaron Milwaukee Bucks (2024) y Los Angeles Lakers (2023).

Para Nueva York, una de las franquicias históricas de la NBA, es el primer trofeo en las vitrinas del Madison Square Garden en Manhattan desde la liga conquistada en 1973.

Además de la gloria deportiva, cada jugador de los Knicks recibirá un premio de 530.000 dólares, mientras que los de los Spurs deberán conformarse con 212.000 por cabeza.

Jalen Brunson, MVP

Jalen Brunson fue elegido ‘MVP’ del torneo. Muy vigilado por los jugadores de los Spurs, la figura aportó 25 puntos y 8 asistencias, tras haber firmado 40 en las semifinales contra los Orlando Magic y 35 en los cuartos de final frente a los Toronto Raptors.

"OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson y Mitchell Robinson se dejaron la piel esta noche. Sin ellos, no hubiésemos ganado esta mierda, no hubiésemos ganado esto. Lo dejaron todo en la cancha", dijo Brunson tras recibir el premio.

OG Anunoby fue el máximo anotador de Nueva York con 28 puntos y 9 rebotes.

Especialmente decisivo en ese tramo final del tercer y último cuarto fue Mitchell Robinson, que entró tras la atención médica que recibió Karl-Anthony Towns en el banquillo.

