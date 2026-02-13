Ernesto Kruger: “Quito tiene elementos, pero no funciona como una ciudad inteligente”

Un empresario de la tecnología e innovación señala la necesidad de convocar a una junta con personas que amen a la capital

Desde su mundo de la tecnología, las ideas, la educación y los negocios, Ernesto Kruger ve que la capital del Ecuador no avanza, no es competitiva. No es una ‘smart city’, dice; por lo que ve necesario promover una reunión diversa entre quienes aman a Quito, para trabajar en cómo sacarla adelante.

En agosto del 2025, el Municipio de Quito informó que Naciones Unidas le entregó un reconocimiento como ciudad inteligente y sostenible. Con el quiteño Ernesto Kruger, fundador de la compañía de tecnología Kruger Corporation, quien también ha incursionado en el campo de la educación, conversó EXPRESO.

- ¿Qué características tiene una ciudad inteligente? ¿Quito las tiene? Kruger responde: "Yo diría que tiene elementos para convertirse en una ciudad inteligente, lo que no significa que esté llena de cámaras o sensores sino de datos en tiempo real para toma de decisiones, tecnología con conectividad y plataformas de analítica para monitorear e interactuar con algo".

También señala: "Así como un diseño en donde el centro sea el ciudadano, que permita inclusión, facilidades para personas con discapacidades; así como mejor gobernanza, reglas y transparencia institucional, para que la gente pierda menos tiempo, respire mejor, esté más segura y tenga mejores servicios. También necesitamos plataformas para reportar baches o infracciones, seguimos dependiendo del servicio a la comunidad de los canales de televisión".

- ¿Qué hace que ahora mismo no tengamos una smart city?

- En una ciudad inteligente, la calidad de vida debe ser medible y no es posible acá. Enfrentamos a diario situaciones impredecibles porque se chocó un carro y se crea tráfico. Pero no usamos la data, para predecir dónde están los focos de atención, por ejemplo.

- ¿Cómo se ha aplicado la tecnología en el municipio?

- Respondamos si hoy el municipio es ejemplo de servicios ágiles. Creo que no y hay que trabajar en ser más eficientes; falta automatización, superar trabas y combatir problemas corrupción. Quito le debe mucho al ciudadano, preguntemos y la mayoría podrá decir si siente un trabajo orquestado y articulado y no todo es tecnología, son personas planificando.

- ¿Años atrás, Quito era más inteligente? Había fotomultas, por ejemplo.

- Una ciudad inteligente tiene varias capas de datos, internet de las cosas, cámaras, el tema del transporte, sensores de movimiento, GPS, adquisición de datos; otra capa de conectividad de redes, contamos con buena cobertura 4G y alguito de 5G y las redes IOT o LoRaWAN vs. NB-IoT; hay que conectar una cosa con otra y monitorear. Pero viene la falencia en la capa de inteligencia, con la falta de optimización de semáforos o data de rutas de transporte, trámites incluso. Hay una aplicación de la ciudad para pagos, pero detrás un trabajo manual fuerte y no automatización.

Hay una serie de grupos en la ciudad que podrían sumarse, gente que ama a la ciudad, cámaras, constructores... Ernesto Kruger CEO Kruger Corporation

- En temas de transporte, ¿qué se puede automatizar?

- Ayer vi como tres buses verdes pegados, compitiendo por dos o tres pasajeros, a punto de causar siniestros de tránsito. Se quitaron los radares que eran un freno. Además, una smart city tiene data de la demanda para optimizar flujos de pasajeros, despachar buses.

En otros países, así se conoce que un bus llega en un horario determinado, dónde está el bus minuto a minuto. No es nada inteligente tener tantos buses rodando, desperdiciando energía y contaminando.

- ¿Quito necesita más buses eléctricos para dejar los de combustión a diésel?

- Sí y como en otros lugares del mundo debería subsidiarse la tarifa. En algunos países incluso es gratuito.

- ¿Será que con tecnología y profesionales pueden surgir ideas ‘locas’, para combatir el desempleo, disminuir la informalidad?

- Hay informales por falta de oportunidades, abro una plaza para un ingeniero y llegan 200 candidatos. No hay fuentes de trabajo porque la ciudad no es competitiva. Se pasan matando los concejales con el alcalde, solo se ve cálculos políticos y el problema es pensar en ciudad y hacer un pacto. Estuve en Panamá y la ciudad es pro business.

Te reciben, te dicen ‘bienvenido, cómo te ayudamos’. Yo vengo de bien abajo, tuve todo cuesta arriba, he podido salir adelante, trabajar para otros países. Mi ciudad no me da lo necesario, me quedo por mi familia y la comida.

- ¿El problema de fondo?

- Falta de fuentes de trabajo y de educación; tengo cinco colegios y una fundación, para que los niños se formen con otra mentalidad, me cansé de hablar; dije voy a cambiar la educación; tengo dos hijos locos que me han ayudado. El 22 % de chicos son becados. No soy político ni lo seré, quiero vivir en una ciudad competitiva, no de mezquindades.

- ¿Cómo avanzar para ser más competitivos?

Evitar tantas regulaciones, ser pro negocios, pro educación, crear un régimen laboral con beneficios o estímulos fiscales a nivel de ciudad y optimizar la masa laboral, con más tecnología. Tendríamos una smart city madura, en tres a siete años. Pero entraremos en campaña electoral (seccionales 2027).

Usted habla de que hace falta un pacto por la ciudad. ¿Se sumaría junto a otros ciudadanos para trabajar en eso?

Si no tiene connotación política sí, no creo en el modelo político caduco, participaría como cualquier ciudadano de bien, que paga sus impuestos y patentes, encantado de apoyar. Diego Vivero alguna vez me escribió ‘hagamos algo por Quito’. Tenemos que articular todos los sectores, hay un intento, el alcalde hizo un llamado, pero si lo promueve el ente político, no avanza.

¿Cuál es la debilidad de esos intentos ciudadanos de sentarse a dialogar?

Que sobren las ideas y falte ejecución. Que todo quede en bonitos documentos. Hay que organizarse, reunir una junta de gente que ame a su ciudad y diga ‘queremos aportar’. Ustedes pueden ser ese canal, yo estoy suscrito, los leo en lo digital.

El ciudadano está dispuesto a pagar por buenos servicios, por eso hasta busca tramitador, no le queda de otra. Ernesto Kruger/ CEO Kruger Corporation

¿Quién es Ernesto Kruger?

Ernesto Kruger, CEO de Kruger Corporation, con operaciones en 20 países, 750 trabajadores y más de 27 años, es quiteño. Creció en el sur de la ciudad, fue criado por su madre y sorteó múltiples necesidades, que lo llevaron a vender mariscos, lavar autos. Está en el campo de la tecnología, telecomunicaciones, energía, leyes e inversiones. Además incursionó en la educación.

