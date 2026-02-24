Lluvias en Santa Elena: agricultores enfrentan pérdidas y comunidad incomunicada

Cultivos devastados y un recinto aislado tras el desbordamiento de un río en la parroquia Colonche

En los sectores rurales de la península la situación por el fuerte temporal se ha vuelto compleja.

Intensas lluvias entre el lunes 23 y martes 24 de febrero del 2026 devastaron cultivos en la parroquia Colonche, Santa Elena, dejando a comunidades aisladas y pérdidas económicas. Agricultores, impedidos de recuperar su inversión, enfrentan un invierno implacable que amenaza su subsistencia.

Te invitamos a leer: Lluvias en Santa Elena aíslan a las comunas: "Hay que esperar a que el agua baje”

En la parroquia Colonche, el panorama es desolador. Fincas completamente cubiertas por el agua evidencian el impacto del temporal. Agricultores observan con impotencia cómo semanas de trabajo quedaron sumergidas.

“Estamos tratando de salvar la cosecha de zapallos. Llovió demasiado fuerte. Son cosas de la naturaleza, pero al menos queremos recuperar la inversión”, expresó Walter Carvajal mientras, bajo una lluvia persistente, intentaba rescatar parte de su producción.

RELACIONADAS Fuertes lluvias en Santa Elena provocan deslizamientos e inundaciones

La historia se repite en otras parcelas. Isidro Figueroa perdió gran parte de su cultivo de maíz tras el torrencial aguacero, acompañado de tormentas eléctricas. “Es una tragedia la que estamos atravesando los agricultores. Las pérdidas son cuantiosas”, lamentó.

Wilmer Guale, productor de maracuyá y guanábana, también enfrenta un escenario incierto. Sus plantaciones quedaron completamente bajo el agua. “Si el nivel no baja pronto, la raíz de la planta morirá”, advirtió, mientras calcula los daños que podrían ser irreversibles.

Las comunas San Marcos, Bajadita, Javita, Sevilla y Los Manguitos, entre otras, reportan afectaciones similares. “Sectores que antes no se inundaban hoy están bajo el agua. Este invierno nos está causando enormes daños”, comentó el poblador Ángel Rosales.

Loja en alerta roja: lluvias dejan 41 familias afectadas en Celica, Pindal y Olmedo Leer más

Una población incomunicada

En el recinto Ceibitos, ubicada en las faldas de la cordillera Chongón-Colonche, la situación es aún más crítica. El río que atraviesa la comunidad se desbordó, destruyendo parcialmente la vía de acceso y dejando aislados a sus habitantes.

“El pueblo ha quedado incomunicado. Esperamos que las autoridades nos ayuden en esta emergencia. La lluvia continúa, aunque más leve”, se escucha decir a varios moradores en un video difundido en redes sociales.

La zona urbana de Santa Elena también sufre

El temporal no solo golpea al campo. En la zona urbana peninsular, las calles se convierten en lagunas durante las precipitaciones y, cuando el agua desciende, deja al descubierto grandes baches que complican la movilidad.

En Ballenita, un grupo de vecinos decidió organizarse y realizar una minga para rellenar con tierra los enormes huecos formados en una de las avenidas más transitadas del sector. “Unidos podemos hacer grandes cosas. Aunque sea con tierra, debemos cubrir estos tremendos huecos”, manifestó uno de los participantes.

Mientras las lluvias continúan amenazando con nuevas precipitaciones, agricultores y moradores de la provincia enfrentan un invierno que no da tregua y que deja, tras cada aguacero, más pérdidas que esperanza.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ